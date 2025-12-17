El IPS abonará el medio aguinaldo a jubilados y pensionados bonaerenses

- Advertisement -

El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires recibirán el medio aguinaldo, también conocido como SAC proporcional, el próximo lunes 22 de diciembre.

Según detalló el organismo, el calendario de pagos será el siguiente:

Lunes 22 de diciembre: Medio aguinaldo para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Lunes 22 de diciembre: Medio aguinaldo y haberes de diciembre para pensiones sociales no contributivas, con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El IPS recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de enero de 2026.

Asimismo, desde el organismo aclararon que quienes perciben sus haberes a través del Banco Provincia (BAPRO) podrán ver reflejado el depósito del medio aguinaldo desde el sábado 20 de diciembre.

Con este cronograma, el IPS garantiza que los beneficiarios puedan contar con sus haberes antes de las festividades de fin de año, asegurando la disponibilidad de los fondos tanto para jubilados como para pensionados y beneficiarios de pensiones sociales.