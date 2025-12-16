Litio: La eficiencia en su extracción impone nuevos desafíos ambientales

- Advertisement -

En un contexto de creciente demanda por litio y con la transición energética en el centro del debate global, las nuevas tecnologías de extracción directa (DLE, por sus siglas en inglés) están marcando un hito en la industria minera. Hoy, estas tecnologías permiten recuperar hasta un 90% del litio presente en las salmueras, un avance significativo frente al 50% de eficiencia alcanzado con los métodos evaporíticos tradicionales. Sin embargo, este salto de eficiencia también trae consigo un reto ambiental que exige soluciones innovadoras.

Según Eleonora Erdmann, directora de la Diplomatura en Producción de Litio de la Universidad Austral, las tecnologías de extracción directa aumentan la cantidad de salmuera agotada como subproducto, lo que obliga a replantear su manejo. La reinyección controlada de salmueras se perfila como la clave para reducir el estrés hídrico en los salares y proteger los ecosistemas asociados. Este proceso implica devolver al subsuelo la salmuera extraída, tras la separación del litio, para restablecer el equilibrio hídrico y evitar consecuencias negativas tanto para la biodiversidad local como para las comunidades que dependen de esos recursos.

“Reinyectar sin un adecuado entendimiento de las dinámicas del subsuelo podría generar más problemas que soluciones”, advierte Erdmann. La variabilidad geológica y química de los salares, especialmente en territorios como la Puna, requiere un análisis detallado y simulaciones numéricas para identificar las mejores zonas y condiciones para la reinyección. Cada salar es único, y cualquier intervención sin estudios previos puede alterar los flujos subterráneos o dispersar contaminantes.

A través de la colaboración entre universidades, empresas y organismos gubernamentales, se están desarrollando modelos científicos que permiten simular el comportamiento de las salmueras y diseñar estrategias de reinyección más eficientes y seguras. Un ejemplo de este enfoque es MELJU Litio Sustentable, una startup de la Universidad Nacional de Salta que trabaja en la modelización y simulación del comportamiento de las salmueras, buscando garantizar un manejo responsable del recurso.

Para Erdmann, la reinyección no es solo una cuestión técnica, sino una oportunidad para redefinir el modelo de desarrollo alrededor del litio. “La transición energética debe ser responsable y sostenible. La reinyección, bien implementada, no solo minimiza los impactos ambientales, sino que también contribuye a la sostenibilidad económica de la minería”, afirma.

El desafío ahora es lograr que la reinyección sea un estándar en la industria del litio. Para ello, es esencial un marco regulatorio claro, monitoreo independiente y una participación activa de las comunidades en las decisiones sobre los proyectos. “La ciencia local tiene mucho que aportar, y el desafío es hacer que la legislación y las inversiones se alineen con lo que ya estamos logrando desde la investigación”, concluye Erdmann.