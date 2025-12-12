Nueve de Julio avanza con el desarrollo de su Código de Ordenamiento Urbano y Territorial

El desarrollo urbano de Nueve de Julio avanza con la implementación de un nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, un proyecto que busca ordenar el crecimiento de la ciudad y sus localidades, con una mirada integral que abarque no solo la ciudad cabecera, sino todo el distrito. Esta iniciativa es impulsada por el gobierno municipal, en colaboración con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, y cuenta con la participación activa de diversos actores locales.

Javier Fernández Castro, reconocido arquitecto, docente universitario e investigador, se encuentra liderando el proyecto como asesor externo. En diálogo en Despertate (Cadena Nueve, 89.9 y Visión Plus TV), Fernández Castro explicó que, si bien el proceso está en marcha desde hace 8 meses, el Código de Ordenamiento se encuentra en pleno proceso de consolidación, pasando por diversas etapas de diagnóstico y consulta.

“Es un proceso muy participativo, que busca integrar las necesidades y aspiraciones de la comunidad. Mi rol ha sido el de aportar una mirada más objetiva, sin estar tan comprometido con el día a día, pero enriqueciéndome con el aporte de los profesionales locales, como también de los habitantes que conocen de cerca las problemáticas”, explicó Fernández Castro.

Un enfoque integral para la región

Uno de los aspectos más destacados de este proyecto es la idea de que Nueve de Julio no solo debe ser visto como una ciudad aislada, sino como un territorio integrado que conecta diferentes localidades, muchas de las cuales, por su ubicación estratégica, deben ser parte del mismo proceso de ordenamiento. Martín Banchero, Secretario de Obras y Servicios Públicos de Nueve de Julio, destacó que la clave está en pensar la ciudad en términos productivos y comerciales, y en garantizar que el ordenamiento urbano respete tanto los intereses económicos como sociales.

“La región tiene una gran riqueza en términos de producción, con muchas empresas en sectores como la metalmecánica y la agroindustria. Necesitamos que la planificación urbana esté alineada con estas actividades, y que también favorezca el desarrollo de otras áreas, como el comercio y los servicios”, afirmó Banchero.

Desafíos y oportunidades de la trama urbana

El Código de Ordenamiento también hace frente a la compleja estructura urbana de Nueve de Julio, que ha crecido de manera desordenada en las últimas décadas. A diferencia de otros lugares donde el desarrollo urbano fue más organizado desde sus inicios, el crecimiento de Nueve de Julio se ha visto marcado por una expansión que, si bien ha sido impulsada por la actividad económica, ha traído consigo desafíos en términos de densidad, distribución de los servicios y sostenibilidad.

“Lo que vemos es que hay un aumento significativo de la mancha urbana, pero la población no ha crecido proporcionalmente. Esto genera problemas como la saturación del transporte, la recolección de residuos y la distribución de servicios”, explicó Banchero. De acuerdo con los datos, en los últimos 25 años, la población de Nueve de Julio ha crecido solo un 5%, mientras que la extensión urbana se ha duplicado. Este desajuste ha generado un aumento en los costos de servicios básicos, y una distribución desigual de los mismos.

La conexión entre localidades y el futuro transporte público

Uno de los puntos centrales en el debate sobre el ordenamiento es la necesidad de mejorar la conectividad entre las distintas localidades y con otras ciudades de la región. En este contexto, la planificación del transporte público adquiere una relevancia fundamental. Fernández Castro destacó que el crecimiento de la densidad poblacional, especialmente en las zonas más alejadas del centro, es para hacer viable un sistema de transporte público sustentable.

“El transporte público es una necesidad que va de la mano con la planificación urbana. Si la ciudad sigue expandiéndose sin densificación, será muy difícil que un sistema de transporte público funcione de manera eficiente. Por eso, es necesario pensar en cómo incrementar la densidad de población en determinadas zonas para que el sistema de transporte sea sostenible”, explicó el arquitecto.

En este sentido, la incorporación de nuevas rutas de transporte y la mejora de la infraestructura vial serán parte fundamental del proceso. Asimismo, el proyecto de ordenamiento busca optimizar los espacios urbanos y promover el uso eficiente de los recursos, haciendo foco en el bienestar de la comunidad.

La importancia de las instancias participativas

El proceso de creación del Código de Ordenamiento Urbano ha incluido diversas instancias participativas, en las que tanto los vecinos como los profesionales y funcionarios han podido expresar sus inquietudes y propuestas. Estos encuentros han sido fundamentales para detectar necesidades específicas de las comunidades locales y han servido para ajustar las propuestas a la realidad de cada sector.

“Es esencial que las decisiones que tomemos en cuanto al ordenamiento urbano tengan en cuenta la diversidad de opiniones y perspectivas. Las localidades tienen características muy particulares y no podemos aplicar un único enfoque para todo el distrito”, concluyó Fernández Castro.

El proceso de planificación continuará en los próximos meses, con la mirada puesta en conseguir un consenso amplio sobre las propuestas y llevarlas a la práctica en el corto plazo. Para ello, el trabajo conjunto entre los arquitectos, el gobierno municipal y la comunidad será clave para asegurar que Nueve de Julio crezca de manera ordenada, armónica y sostenible.

Un Nueve de Julio con visión de futuro

Finalmente, tanto Banchero como Fernández Castro coincidieron en que este proyecto de ordenamiento urbano es una oportunidad para repensar el futuro de Nueve de Julio y garantizar su desarrollo a largo plazo. A medida que la ciudad se adapta a los cambios y desafíos del presente, este Código de Ordenamiento se presenta como una herramienta fundamental para orientar su crecimiento, preservando su identidad y potenciando su desarrollo productivo.

“Este trabajo no solo busca ordenar la ciudad, sino también garantizar que Nueve de Julio siga siendo un lugar próspero y con calidad de vida para sus habitantes”, concluyó Banchero.

Se invita a los vecinos de Nueve de Julio a participar de las futuras consultas públicas y foros de discusión que se realizarán como parte del proceso de desarrollo del Código de Ordenamiento Urbano.