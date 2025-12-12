Nancy Grizutti: “El trabajo conjunto y el diálogo son esenciales para el futuro del distrito”

Hace 48 horas, este 10 de diciembre, Nancy Grizutti renovó su compromiso con Nueve de Julio al asumir su banca en el Concejo Deliberante, cargo que ya había ocupado en su momento. Durante la sesión, Grizutti se mostró optimista y reflexiva, destacando la necesidad de un trabajo conjunto y el diálogo constante como base para el progreso del distrito.

“Estoy muy contenta de poder regresar y seguir trabajando por los vecinos de Nueve de Julio. Lo que hoy necesitamos es trabajo en equipo, con respeto y sobre todo, sin caer en el egoísmo ni en los intereses individuales. Como concejales, debemos dejar de lado las diferencias y ponernos a disposición de la comunidad”, expresó la convecina de Dudignac, quien representó al espacio de Fuerza Patria en esta nueva etapa.

La concejal recordó que el Concejo Deliberante está atravesando un contexto político complejo, con tres primeras minorías y una fuerte división de votos. A pesar de ello, se mostró convencida de que es posible alcanzar acuerdos a través del diálogo. “No hay que ver a la oposición como el enemigo. Debemos ser responsables, serios y, sobre todo, escuchar a quienes nos votaron. Nuestro trabajo no es decir que no a todo, sino generar consensos que permitan avanzar en cuestiones clave para el bienestar de todos”, destacó.

Reflexiones sobre el rol del concejal y la política local

En su mensaje en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, la flamante concejala también se refirió a la importancia de la ética y los valores en la política. Aseguró que no se trata solo de un cargo, sino de una responsabilidad profunda con la comunidad. “Lo que necesitamos es trabajar con seriedad, sin caer en la tentación de la confrontación innecesaria. Los concejales tenemos un deber con la gente que nos eligió, y ese deber es hacer lo mejor para nuestro distrito, sin pensar en intereses personales o partidarios”, afirmó.

En cuanto a los problemas más urgentes de la ciudad, mencionó temas como el tránsito y la necesidad de un consenso sobre la regulación de motocicletas, que es uno de los principales desafíos de la ciudad. “El caos con el tránsito y las motos es algo que debemos abordar. Sabemos que no es sencillo, pero debemos encontrar una solución que sea segura y que respete el orden. No podemos seguir mirando para otro lado”, expresó.

El futuro de Nueve de Julio: Más allá de las diferencias

Grizutti también hizo referencia a la importancia de generar políticas que impulsen el turismo y el desarrollo local. Mencionó la relevancia de las fiestas locales en cada localidad, además, de la oportunidad para posicionar a 9 de Julio como un destino turístico, lo cual podría generar empleo y mejorar la economía local. “Es fundamental que aprovechemos las oportunidades que tenemos. Las fiestas y eventos son una gran oportunidad para promocionar nuestra ciudad y atraer turistas. Eso también ayuda a generar trabajo para nuestros vecinos”, afirmó.

A modo de conclusión, Grisutti se mostró decidida a enfrentar los desafíos con optimismo y responsabilidad. “Siempre he creído que el trabajo conjunto, el respeto y el diálogo son esenciales para resolver los problemas. Este Concejo Deliberante tiene una gran responsabilidad, y estoy aquí para colaborar, aportar soluciones y hacer que Nueve de Julio sea cada vez mejor”, concluyó.

Nancy Grisutti, al asumir nuevamente como concejal de Nueve de Julio, dejó en claro su compromiso con el diálogo, la ética y el trabajo conjunto. En un contexto político de división, la concejal destacó la importancia de encontrar consensos para avanzar en los temas más urgentes del distrito, para bien de su población.