La UCR de Nueve de Julio llama la atención sobre el impacto en el distrito de los aumentos en los combustibles

El bloque de concejales de la UCR de Nueve de Julio expresó su creciente preocupación ante el constante aumento de los precios de los combustibles, que en los últimos meses ha afectado gravemente a la comunidad local. Según los concejales, estos aumentos no solo afectan el poder adquisitivo de los ciudadanos, sino que también generan un impacto directo sobre los sectores productivos, comerciales y de transporte, fundamentales para el desarrollo económico de la región.

El aumento en el precio de la nafta, que en lo que va de 2025 ha experimentado un incremento significativo del 45%, ha dejado a muchos vecinos y comerciantes con una sensación de incertidumbre, mientras que los productores rurales enfrentan mayores costos de operación. “Cada aumento en los combustibles es un golpe directo a las familias, a los pequeños y medianos empresarios, y a todos los que dependen del transporte para trabajar”, señaló el presidente del bloque, quien enfatizó la necesidad de encontrar soluciones inmediatas.

Se resalta que en los últimos días volvió a aumentar aproximadamente un 2%, profundizando aún más la presión sobre las familias, los trabajadores, los comerciantes y los productores rurales. Esto llevó a un incremento mayor que la inflación y el IPC, y dejó el precio desacoplado de los valores internacionales, ya que el barril de petróleo bajó de U$S 74 a U$S 64.

Los concejales también destacaron que los aumentos en los combustibles han generado una cadena de efectos negativos, tales como el traslado de precios en otros productos, el encarecimiento de servicios esenciales y la reducción del consumo local. “El impacto ya es evidente en el aumento de los costos del transporte, que afecta tanto a los trabajadores como a los comerciantes. Esto se traduce en una disminución de la actividad económica y en mayor presión sobre las familias”, señaló otro miembro del bloque.

Ante esta situación, el bloque de la UCR hizo un llamado a las autoridades provinciales y nacionales para que tomen medidas para estabilizar los precios de los combustibles y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos. Es urgente que se tomen decisiones responsables que prioricen el bienestar de la comunidad.

Los concejales se comprometieron a seguir trabajando para representar los intereses de los vecinos y a continuar visibilizando la problemática en el ámbito legislativo, buscando soluciones que permitan aliviar el impacto de los aumentos constantes.