La Sociedad Rural de Nueve de Julio expresa que en ‘Tiempos difíciles, grandes decisiones’

La Sociedad Rural de Nueve de Julio (SRNJ) ha expresado su preocupación por la creciente crisis de la red vial del distrito, una problemática que, según la entidad, lleva más de 20 años sin solución efectiva. A través de un comunicado, la Comisión Directiva de la SRNJ destacó el esfuerzo constante por parte de la institución para conseguir información y proponer soluciones, pero lamentaron que en muchos casos la falta de acompañamiento de otros actores, incluidos los productores, dificultó aún más la situación.

“La pelea y la queja nos han cerrado puertas, mientras que el diálogo ha sido la única vía para intentar avanzar. No hemos sido escuchados como hubiéramos querido, pero seguimos insistiendo en que las soluciones deben llegar a través del trabajo conjunto con los funcionarios de turno”, señaló la Comisión Directiva en su escrito.

A pesar de los esfuerzos, los resultados parecen escasos. El comunicado señala que, aunque la tasa de Nueve de Julio en relación a la red vial es una de las más bajas de la región, el estado de los caminos sigue siendo preocupante. En este sentido, la SRNJ defendió la importancia de las gestiones realizadas, afirmando que la baja tasa es un reflejo directo del trabajo realizado con el gobierno local, lo que ha permitido atenuar la crisis.

Sin embargo, la entidad enfatizó que su rol no es el de ejecutar las políticas públicas, sino el de proponer soluciones, algo que no siempre se ha concretado. En cuanto al aumento de las tasas, la SRNJ sugirió que cualquier incremento debería estar destinado exclusivamente a la compra de maquinaria y al mejoramiento de la infraestructura vial, y que dichos fondos deberían quedar claramente especificados en las ordenanzas correspondientes.

Una de las mayores preocupaciones de la SRNJ es la deficiencia de la maquinaria del municipio, que en muchos casos ha alcanzado un punto en que su reparación resulta más costosa que la adquisición de nuevos equipos. En este sentido, se había solicitado al secretario de Obras Públicas un plan de trabajo y un plan de inversión que aún no se materializaron.

Pero la problemática no se limita únicamente a la infraestructura. Según la SRNJ, la verdadera raíz de los problemas radica en la estructura administrativa del municipio. La Comisión Directiva advirtió que la Municipalidad de Nueve de Julio se enfrenta a una crisis financiera derivada de la incorporación masiva de personal a lo largo de los años, lo que ha generado un sistema ineficiente y difícil de sostener. A pesar de los reclamos de reducción de funcionarios, los ediles no han tocado la planta general de empleados, lo que complica aún más la gestión de los recursos.

Otro factor mencionado en el comunicado es la ineficiencia del sistema de coparticipación provincial, cuya fórmula es considerada obsoleta y no responde a las necesidades actuales del municipio. La falta de fondos por parte de la Nación y la Provincia ha agravado la situación, y la SRNJ sostiene que, aunque se pueda pedir a gritos una reforma, las soluciones no serán fáciles de implementar sin una renovación estructural profunda.

Finalmente, la Comisión Directiva de la SRNJ cerró su mensaje con una reflexión sobre la necesidad de un verdadero compromiso político para sacar adelante a Nueve de Julio. La pregunta que queda en el aire es si los funcionarios y concejales realmente buscarán unir fuerzas para mejorar la situación del municipio o si seguirán utilizando sus cargos para intereses personales.

“Es fácil desfinanciar a un gobierno, pero el péndulo siempre vuelve, y el futuro será inexorablemente peor si no tomamos decisiones correctas hoy”, concluyó la SRNJ.