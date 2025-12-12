La Sociedad Rural de Nueve de Julio expresa que en ‘Tiempos difíciles, grandes decisiones’

La Sociedad Rural de Nueve de Julio (SRNJ) ha expresado su preocupación por la creciente crisis de la red vial del distrito, una problemática que, según la entidad, lleva más de 20 años sin solución efectiva. A través de un comunicado, la Comisión Directiva de la SRNJ destacó el esfuerzo constante por parte de la institución para conseguir información y proponer soluciones, pero lamentaron que en muchos casos la falta de acompañamiento de otros actores, incluidos los productores, dificultó aún más la situación.
Desde SRNJ, trabajamos hace años en la problemática de la red vial, durante
más de 20 años venimos pidiendo información, planes de trabajo, inversión en
maquinaria, planta de personal, planta de maquinarias, etc.
Hemos entendido que la única manera posible es dialogando con los
funcionarios de turno, la pelea y la queja nos ha cerrado puertas que solo el
dialogo abre. Lo hemos hecho en soledad, sin acompañamiento de otros
actores y de los productores mismos que muchas veces se mostraron
desinteresados.
Hoy todos estamos en un barco que parece hundirse y solo se escuchan gritos,
pocos voluntarios que aporten ideas y trabajo para cambiar el rumbo.
Parece que fuera un comentario inocente sobre nuestro trabajo, si se quiere
considerar que los caminos están cortados, parece que ningún trabajo o
gestión dio resultados, pero no es así, la tasa de 9 de julio figura entre las más
bajas de la región y con los mismos resultados, porque hay tasas que valen el
doble y la situación de los caminos es idéntica, eso de que la tasa sea baja, se
debe también a las reuniones, gestiones y dialogo que como institución hemos
tenido con el gobierno, por muchos años.
Cabe aclarar, que somos productores que se ocupan y preocupan por los
problemas de los productores, eso implica tiempos personales y costos que
mayoritariamente lo pone cada uno de manera personal, y lo que es más
importante aún, que siempre buscamos el interés general.
Una aclaración más, somos una institución que trabaja y propone al municipio,
pero no tenemos poder para hacer cumplir lo que se propone o pide, porque no
somos los ejecutores.
Dicho esto, y buscando ser nuevamente objetivos, entendemos que la suba de
cualquier tasa, que sea el porcentaje de la inflación anual, es meramente traer
un valor de un año atrás a la actualidad, por lo cual entendemos que el
porcentaje de inflación anual debe ser tomado como tal en el aumento. El
aumento real deberá ser utilizado para la compra de maquinarias, sea el
porcentaje que sea, esto debería hacerse por afectación y quedar plasmado en
la ordenanza.
La realidad es que hace años que la maquinaria es deficiente y ya no da más,
hay maquinas que es más barato dejarlas que seguir arreglándolas. Desde
nuestro trabajo con el municipio, habíamos pedido al secretario de obras
públicas un plan de trabajo, el cual estaba bastante avanzado y además en
este año habíamos pedido un plan de inversión que no se llegó a realizar dado
las circunstancias.
Para invertir hay que tener fondos, si son específicos mejor, para que no
puedan ser usados en otros rubros.
Ahora bien, todas estas medidas no servirán si no se va al fondo de la cuestión,
que todos conocen y juegan con una dualidad políticamente correcta y nadie
quiere tocar. La Municipalidad de 9 de Julio es inviable si no tiene una reforma
importante en su estructura de personal.
Tema sensible si los hay, pero que año tras año se viene agravando por las
gestiones de la política que incorpora cada vez más gente y no lo hace para
mejorar el funcionamiento sino por lo contrario empeora. Los ediles reclaman
que se reduzca los funcionarios, pero no toca la planta general, a su vez se
piden aumentos de sueldo que son lógicos, pero ante semejante cantidad de
gente es imposible. También los gremios deben entender que hay trabas
injustificadas que no permiten mejorar servicios que el municipio da.
Por lo tanto, el problema no es el aumento de la tasa, sino la distribución de la
misma, hace años que se usan para el pago de sueldos, se habla de un 70%
del recurso usado en la red vial y un 30% en administración, los números que
recibimos coinciden con eso, pero siempre se encuentra alguna anotación que
no concuerda, y la realidad es que el municipio se financia con una tasa
afectada a un servicio.
Si bien podemos pedir a gritos las reformas necesarias, se juegan también
otras problemáticas de las economías de los municipios, los ingresos que
recibe de provincia no son suficientes, la fórmula de coparticipación es vieja y
obsoleta, y así se van juntando problemas que fueron negociados en tiempos
de bonanza y hoy que no hay plata ni en nación, ni en provincia, la realidad nos
barre como un tsunami. Nueve de Julio esta sin fondos para responder a las
necesidades de la población.
Entonces viene aquí la paradoja, quienes son funcionarios y quienes son
concejales, quieren unir fuerzas para que 9 de julio sea prospero como su
potencial comercial, agropecuario, industrial, etc. lo desea, o cada uno
mezquinamente utiliza los puestos ganados para su ambición personal.
Resumiendo, es fácil desfinanciar a un gobierno, pero es un péndulo que
vuelve inmediatamente hacia nosotros, y el futuro será inexorablemente peor.
Comisión Directiva
Sociedad Rural de Nueve de Julio