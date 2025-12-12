La irresponsabilidad detrás del volante

- Advertisement -

La noticia sobre la inhabilitación de la licencia de conducir de un joven de 23 años que permitió que su hijo de 5 años condujera un cuatriciclo por una ruta provincial no solo nos estremece, sino que nos enfrenta a una reflexión sobre la responsabilidad, el respeto por las normas y, sobre todo, la seguridad de nuestros niños.

El hecho de que este padre haya filmado y compartido en redes sociales semejante acto de irresponsabilidad va más allá de una simple transgresión; es una muestra clara de una profunda falta de conciencia sobre los riesgos que conlleva poner en peligro la vida de un menor. No solo estaba el niño expuesto a un accidente de tránsito, sino que su padre lo alentaba a realizar una actividad completamente ilegal, sin ningún tipo de protección o precaución.

Es necesario recordar que la ley es clara y rotunda al respecto: los menores no pueden conducir vehículos motorizados, y mucho menos hacerlo en vías públicas. Las rutas no son espacios recreativos; son lugares de alto tránsito vehicular, donde la posibilidad de un accidente siempre está latente. El cuatriciclo, al igual que cualquier otro vehículo, no está diseñado para ser manejado por niños sin la debida supervisión y capacitación, y mucho menos en condiciones tan inseguras como las que se observan en el video.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, con razón, ha intervenido rápidamente para evitar que este tipo de conductas se normalicen. La sanción de inhabilitación de la licencia de conducir es una medida que busca dar un mensaje claro: no hay espacio para la irresponsabilidad en las rutas, especialmente cuando está en juego la vida de nuestros niños.

Lo que más preocupa en este caso es la actitud del padre. No se trata solo de un error o de una mala decisión momentánea. La grabación y posterior publicación en redes sociales indican una falta de seriedad respecto al acto que estaba cometiendo. Este padre no solo violó las leyes de tránsito, sino que también transmitió a su hijo un mensaje peligroso: que no hay consecuencias por hacer lo incorrecto, por desoír las normas, y por poner en peligro la integridad física de los demás.

Es imprescindible que todos los padres comprendan que el ejemplo que dan a sus hijos va más allá de las palabras. Los niños, en su etapa de formación, observan cada acción, cada decisión. Si un adulto actúa de forma temeraria, no solo está desafiando la ley, sino que está enseñando que la irresponsabilidad es aceptable, que las normas son opcionales.

La intervención del Ministerio es un primer paso necesario, pero la reflexión debe ir más allá de la sanción al infractor. Necesitamos un cambio de mentalidad colectivo, en el que comprendamos que la seguridad vial no es negociable, y que el bienestar de los más pequeños debe ser una prioridad absoluta. Permitir que un niño maneje un vehículo es un acto de egoísmo puro, que pone en riesgo la vida de todos.

En este sentido, es clave que las políticas de seguridad vial sigan adelante, y que cada vez más padres sean conscientes de su rol fundamental en la protección de sus hijos. El bienestar y la seguridad de los niños deben ser una prioridad, y los adultos deben estar a la altura de esa responsabilidad. De lo contrario, los accidentes y tragedias estarán a la vuelta de la esquina.

No podemos permitir que las redes sociales y el afán de protagonismo opaken la gravedad de este tipo de situaciones. La vida de un niño no debe ser una excusa para obtener likes o compartir contenido viral. La verdadera viralidad debería ser la de las buenas prácticas, la de la educación vial, la de la prevención de accidentes. Porque, como bien dice el dicho, la vida es lo único que no tiene precio.