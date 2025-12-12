Kicillof supervisó avances del plan hídrico y entregó viviendas en Bahía Blanca

Este viernes, el gobernador Axel Kicillof visitó Bahía Blanca para supervisar el avance de las obras del Plan Hídrico Integral Bahía Blanca – Coronel Rosales, que incluyen la construcción del acueducto Planta Patagonia – Bosque Alto. Este proyecto estratégico busca garantizar la distribución efectiva de agua potable a más de 300.000 habitantes de la región. Acompañado por funcionarios provinciales y locales, Kicillof destacó la importancia de esta obra que se extiende por 8 kilómetros y que beneficiará a una gran parte de la población de Bahía Blanca. El acueducto, que se conectará con Bosque Alto, incluye la construcción de dos cisternas de 40 millones de litros de capacidad y nuevas estaciones de bombeo.

Durante su recorrido, el gobernador resaltó que la obra forma parte de un ambicioso plan hídrico que representa una inversión de $19.228 millones, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). “Este es el tipo de obra que los y las bahienses necesitan, una inversión concreta que demuestra la diferencia con las políticas del gobierno nacional, que desde su inicio ha dejado claro que no cree en la obra pública”, expresó Kicillof.

Además de las obras hídricas, el gobernador aprovechó la ocasión para entregar ocho viviendas en el barrio UOM, completando un complejo habitacional con 1.000 unidades ya entregadas a trabajadores de la UOM en la ciudad. Las viviendas, con una inversión de $237 millones, cuentan con dos dormitorios, servicios de electricidad, agua y gas, y un cerco perimetral para seguridad.

Kicillof subrayó que este tipo de inversiones son esenciales para garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores y sus familias. “A pesar de un contexto económico adverso y un gobierno nacional que promueve la desregulación del mercado inmobiliario, nosotros creemos en el derecho a una vivienda digna para todos”, afirmó.

La jornada también incluyó la firma de convenios con los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales. Estos acuerdos permitirán avanzar en proyectos de infraestructura social básica como la instalación de redes de agua potable, alumbrado público, recambio de redes cloacales, y la puesta en valor de espacios públicos. Las obras incluyen una inversión de $503 millones, destinada a mejorar la calidad de vida de los vecinos de estos municipios.

En su discurso, Kicillof destacó la importancia de continuar con políticas de desarrollo local frente a las dificultades económicas que enfrenta el país. “En un contexto donde se pierden miles de puestos de trabajo, nosotros seguimos apostando a la creación de empleo y a la mejora de las condiciones de vida de la gente”, concluyó.

La jornada contó con la presencia de importantes referentes políticos y sindicales, como el secretario general de la UOM, Abel Furlán, el jefe de Gabinete municipal Luis Calderaro, y otros funcionarios provinciales y locales.

Participaron también de las actividades:

Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Gobernador; Carlos Bianco, ministro de Gobierno; la senadora provincial Ayelén Durán; y los intendentes de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, y de Salliqueló, Ariel Succurro, entre otros.