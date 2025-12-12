Jubilados municipales de la Provincia de Buenos Aires se movilizan por salarios dignos y mejores condiciones de vida

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En la jornada de este viernes 12 de diciembre, un grupo de jubilados municipales se congregó frente a la Municipalidad de Nueve de Julio, en una movilización que se replicó en distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires. La protesta fue organizada por un colectivo de jubilados municipales que, autoconvocados, expresaron su descontento ante la situación que atraviesan muchos de ellos tras haber trabajado durante muchos años en el ámbito municipal y sus haberes solo tuvieron una suba del 13% durante 2025.

El principal reclamo es la necesidad de salarios dignos, adecuados a la realidad económica actual, y mejores condiciones de salud y vida para los jubilados y se movilizarob en todos los municipios donde trabajaton reclamando un trato justo después de tantos años de servicio, lo que significa que no solo alcanza a ete distrito.

Los jubilados apuntaron que, a pesar de haber dejado años de trabajo en los diferentes municipios, las políticas implementadas por los gobiernos locales incluyen bonificaciones no remunerativas, que no impactan en los sueldos básicos ni en las jubilaciones. Esta situación se traduce en haberes que, este año, apenas han recibido un incremento del 13% anual en el mes de diciembre, lo que deja a muchos jubilados por debajo de los salarios nacionales que perciben los pensionados a través del ANSES.

Ese aumento de este año no alcanza ni para cubrir lo más básico hicieron saber ya que muchos jubilados viven por debajo de la línea de pobreza y algunos hasta en situación de indigencia. Además, subrayaron que la falta de recursos les impide acceder a medicación adecuada, atención médica de calidad y una vida digna en su etapa de jubilación.

Este reclamo se une a una creciente preocupación por el deterioro de las condiciones de vida de los jubilados en la Provincia de Buenos Aires, quienes piden un cambio urgente en las políticas municipales que les permitan disfrutar de una vejez con dignidad.