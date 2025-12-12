El Club de Leones de Nueve de Julio celebra 60 años de solidaridad, servicio y compromiso

- Advertisement -

Este domingo 14 de diciembre, el Club de Leones de Nueve de Julio celebrará sus 60 años de historia con un almuerzo protocolar al que asistirán autoridades locales, como la Intendente, María José Gentile, representantes de clubes de Leones como el Presidente distrital, Gustavo Gil (Ensenada) y de leones de Carlos Casares, Chivilcoy, Bragado y Las Flores. La presidenta del club, Nancy Sosa, expresó con entusiasmo cómo la institución continúa siendo un pilar de apoyo para la comunidad a lo largo de las décadas.

En una entrevista con Gustavo Tinetti en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Nancy Sosa habló sobre la importancia del aniversario y lo que representa ser parte de un club que, desde su fundación, ha trabajado incansablemente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Nueve de Julio y la región.

“El Club de Leones no solo es una institución de servicios, es una familia de voluntarios comprometidos con el bien común. No solo celebramos estos 60 años de trabajo, sino también la dedicación de todas las personas que, desde sus inicios, han dado lo mejor de sí para la comunidad”, afirmó la presidenta.

Un legado de servicio y compromiso

A lo largo de los años, el Club de Leones ha llevado adelante una amplia variedad de proyectos en áreas tan diversas como salud, educación, infraestructura y asistencia social. Desde el apoyo en temas de salud visual, como los controles gratuitos de vista para niños, hasta la entrega de material ortopédico y la construcción de viviendas para familias en situación de vulnerabilidad, la institución ha sido un referente en cuanto a compromiso social.

“Trabajamos para otro, trabajamos por el otro”

Sosa subrayó el valor de la vocación de servicio como la principal motivación detrás de cada acción del club: “Desde el primer día, los leones nos unimos no para recibir nada a cambio, sino para dar lo mejor de nosotros, porque entendemos que, si bien cada uno de nosotros puede tener un interés personal, lo que importa es el bien colectivo. Aquí no hay egoísmo, solo trabajo en equipo”, explicó.

Este enfoque de trabajo colaborativo ha sido fundamental para la permanencia y el crecimiento del club. “El primer paso fue siempre mirar las necesidades de la comunidad. Roberto Vila, uno de los fundadores, siempre decía que el secreto estaba en empezar a trabajar por lo que se necesitaba, sin grandes pretensiones, solo con el deseo de hacer el bien”, relató la presidenta.

La importancia de las nuevas generaciones

Uno de los aspectos que más destacó Sosa fue la constante renovación del club, con nuevas generaciones de leones que se suman a la labor comunitaria. “El Club de Leones siempre ha estado abierto a nuevas ideas y personas dispuestas a sumar. Las generaciones que se suman traen nuevas perspectivas, pero lo importante es que el espíritu de servicio sigue siendo el mismo”, afirmó.

El compromiso de hoy y el futuro

De cara al futuro, el Club de Leones no solo se conforma con lo que ha logrado en estos 60 años, sino que sigue proyectando nuevas actividades y proyectos para el año 2025. La presidenta adelantó que, entre otros planes, ya están trabajando en varias iniciativas que involucran a la comunidad, como nuevas campañas de salud y actividades para fomentar la solidaridad entre los jóvenes.

“Nos queda mucho por hacer. En este 60° aniversario, miramos hacia atrás con orgullo, pero también miramos hacia adelante, porque nuestro trabajo nunca termina. Hay muchas necesidades por atender, y tenemos la responsabilidad de seguir adelante con la misma pasión y compromiso que nos ha guiado hasta aquí”, concluyó Nancy Sosa.

Invitación a la comunidad

Este domingo, el Club de Leones de Nueve de Julio celebrará su aniversario con un almuerzo que promete ser un homenaje a la historia de la institución y a todos aquellos que, con su esfuerzo y dedicación, han permitido que el club siga siendo un pilar en la comunidad. Será una ocasión especial para compartir los logros alcanzados, fortalecer lazos con otros clubes de la región y reafirmar el compromiso de seguir trabajando por el bienestar de todos.

El Club de Leones de Nueve de Julio sigue siendo un referente de solidaridad y compromiso en la comunidad, uniendo a generaciones de leones y leonas que, con su vocación de servicio, continúan escribiendo la historia de esta noble institución.