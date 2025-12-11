Argentina pierde más de la mitad de la inversión extranjera en innovación de semillas en 20 años

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Argentina, reconocida como potencia agrícola mundial, enfrenta un riesgo creciente de quedarse atrás en innovación tecnológica. El libro “Innovación en el agro argentino. La política económica de los derechos de propiedad intelectual en semillas”, escrito por Andrés Gallo, profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de Rosario de la Universidad Austral, revela que el país mantiene una ley de semillas de 1973 y un convenio internacional antiguo (UPOV-78), lo que desalienta la inversión en nuevas tecnologías.

El dato que preocupa

Entre 1999 y 2021, la participación de empresas extranjeras en solicitudes de nuevas variedades en Argentina cayó del 59% al 25,4%, una reducción superior al 56%. En contraste, Brasil pasó del 9,9% al 41,2% y Estados Unidos (patentes) se mantuvo estable en torno al 53%.

Esto refleja que Argentina perdió atractivo para la innovación extranjera, mientras sus competidores avanzan con sistemas modernos que ofrecen seguridad jurídica y protección de la inversión.

“Argentina tenía un liderazgo en innovación, pero lo fue perdiendo. Las empresas temen invertir porque no hay derechos de propiedad bien establecidos”, advierte Gallo.

Mientras Estados Unidos garantiza patentes y protección integral, y Brasil crece con reglas claras, Argentina se estanca. La falta de modernización legal genera incertidumbre y frena el desarrollo tecnológico en el agro.

Por qué importa

La innovación en semillas es clave para la productividad y competitividad agrícola. Modernizar la ley de semillas no es un detalle técnico: es la llave para atraer inversiones, generar empleo y mantener a Argentina como protagonista del mercado global.

Empresariales-Rosario-Innovacion-en-el-agro-argentino_2