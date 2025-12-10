Última oportunidad de donar vida en 2025: Colecta de Sangre en la sede de Bomberos Voluntarios

El miércoles 17 de diciembre, la sede de los Bomberos Voluntarios de la ciudad será escenario de una nueva colecta de sangre
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
El miércoles 17 de diciembre será la última oportunidad del año 2025 para colaborar con una causa solidaria de gran impacto en la comunidad. Desde las 7 de la mañana, la sede de los Bomberos Voluntarios de la ciudad albergará una colecta de sangre organizada por el Servicio de Hemoterapia Nueve de Julio. Esta colecta, fundamental para abastecer el bancos de sangre del Hospital, tiene como objetivo reponer los suministros que se utilizan en tratamientos médicos, cirugías y situaciones de emergencia.
Los interesados en donar deberán agendar su turno previamente con Stella Corvalán, quien está a cargo de la coordinación de los turnos. Para hacerlo, deben contactarse al número de whatsapp 2345 656192. Este sistema de turnos permitirá que la colecta se desarrolle de manera ordenada y con todos los cuidados necesarios para garantizar la seguridad tanto de los donantes como del personal de salud.
Con el cierre de 2025 a la vuelta de la esquina, esta será la última oportunidad de realizar una donación de sangre en el año. Los organizadores invitan a toda la comunidad a sumarse a esta noble causa, recordando que donar sangre es una acción que salva vidas y tiene un impacto directo en quienes más lo necesitan.
La colecta es abierta a todas las personas que deseen donar, siempre y cuando cumplan con los requisitos de salud necesarios:
Edad mínima: 18 años.
Edad máxima: 65 años (algunas personas pueden donar más allá de los 65 si lo han hecho previamente sin problemas).
Peso: El donante debe pesar al menos 50 kg.
Salud: No deben presentar enfermedades que afecten la donación, ni estar bajo tratamiento médico incompatible con la donación de sangre.
Además, se seguirán todos los protocolos de seguridad y prevención establecidos por las autoridades sanitarias para garantizar una donación segura, rápida y eficiente.
No dejes pasar esta última oportunidad del año para ser parte de este gesto solidario.