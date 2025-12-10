Última oportunidad de donar vida en 2025: Colecta de Sangre en la sede de Bomberos Voluntarios

Los interesados en donar deberán agendar su turno previamente con Stella Corvalán, quien está a cargo de la coordinación de los turnos. Para hacerlo, deben contactarse al número de whatsapp 2345 656192. Este sistema de turnos permitirá que la colecta se desarrolle de manera ordenada y con todos los cuidados necesarios para garantizar la seguridad tanto de los donantes como del personal de salud.

Con el cierre de 2025 a la vuelta de la esquina, esta será la última oportunidad de realizar una donación de sangre en el año. Los organizadores invitan a toda la comunidad a sumarse a esta noble causa, recordando que donar sangre es una acción que salva vidas y tiene un impacto directo en quienes más lo necesitan.

La colecta es abierta a todas las personas que deseen donar, siempre y cuando cumplan con los requisitos de salud necesarios:

Edad mínima : 18 años.

Edad máxima : 65 años (algunas personas pueden donar más allá de los 65 si lo han hecho previamente sin problemas).

Peso : El donante debe pesar al menos 50 kg .

Salud: No deben presentar enfermedades que afecten la donación, ni estar bajo tratamiento médico incompatible con la donación de sangre.

Además, se seguirán todos los protocolos de seguridad y prevención establecidos por las autoridades sanitarias para garantizar una donación segura, rápida y eficiente.

No dejes pasar esta última oportunidad del año para ser parte de este gesto solidario.