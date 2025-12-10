El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia entregó kits apícolas y destacó el crecimiento del programa Mi Primera Colmena

En ese contexto, remarcó el pedido permanente del gobernador, Axel Kicillof, de profundizar el trabajo y garantizar la continuidad de todas las políticas destinadas a fortalecer la producción bonaerense. A su vez, repasó la evolución del programa desde su puesta en marcha: la primera edición comenzó con poco más de cien núcleos; la segunda y la tercera superaron los doscientos cada una; y la edición actual se encamina a superar los trescientos kits.

Javier Rodríguez contextualizó este crecimiento dentro de la expansión general de la actividad apícola en la provincia. Señaló que, al inicio de la gestión, había aproximadamente 4.600 productores registrados y que hoy esa cifra asciende a 7.200.

“Esta expansión tiene que ver con nuestra mirada sobre la importancia de la producción apícola: es una fuente de empleo, de oportunidades y también una forma de cuidado ambiental. A través de la apicultura se generan ingresos, se fortalece el desarrollo territorial y, al mismo tiempo, se protege el ambiente produciendo algo tan noble como la miel”, afirmó.

La edición 2025 del programa contempla la entrega de 333 kits distribuidos en las siete regiones apícolas de la provincia. Los beneficiarios son productores y productoras que completaron el curso de iniciación dictado por el Ministerio y que no poseían colmenas al momento de su inscripción. Los kits incluyen material vivo desarrollado por la Dirección Apícola y equipamiento básico para iniciar la actividad.