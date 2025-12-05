viernes, diciembre 5, 2025
Pedrito, el pequeño gran músico que emocionó a todos en el Día de la Música

Fue en la Escuela Especial 501 al cerrar el año con un emotivo encuentro con un emotivo encuentro Pedrito Guazzaroni, de 7 años, cerró la jornada ejecutando su batería ante autoridades, docentes, familias y compañeros.

En la Escuela Especial Nº 501 de Nueve de Julio se celebró ayer el Día de la Música con una jornada cargada de emoción, participación y talento. Entre autoridades, docentes, familias y estudiantes, el gran protagonista fue Pedrito Guazzaroni, un niño de 7 años con condición Down que cerró el evento tocando su batería y desatando una ovación.

La institución organizó una celebración especial para destacar el valor de la música como herramienta de expresión, integración y aprendizaje.

El profesor Juan Casas fue el encargado de guiar el encuentro con propuestas musicales que sumaron a todos los presentes, generando un ambiente de alegría y participación.

El momento más esperado llegó al final: Pedrito, sonriente y concentrado, subió al escenario con su pequeña batería. Con seguridad y entusiasmo, interpretó un ritmo que hizo vibrar a estudiantes y docentes. Su actuación fue celebrada con aplausos y emoción, convirtiéndose en el broche de oro de una jornada inolvidable.

Desde la Escuela Especial Nº 501 destacaron que la música es un puente que potencia las capacidades de cada estudiante y promueve la inclusión verdadera. Y Pedrito, con su talento y su energía, lo demostró una vez más.

