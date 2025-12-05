Pedrito, el pequeño gran músico que emocionó a todos en el Día de la Música

En la Escuela Especial Nº 501 de Nueve de Julio se celebró ayer el Día de la Música con una jornada cargada de emoción, participación y talento. Entre autoridades, docentes, familias y estudiantes, el gran protagonista fue Pedrito Guazzaroni, un niño de 7 años con condición Down que cerró el evento tocando su batería y desatando una ovación.

La institución organizó una celebración especial para destacar el valor de la música como herramienta de expresión, integración y aprendizaje.

El profesor Juan Casas fue el encargado de guiar el encuentro con propuestas musicales que sumaron a todos los presentes, generando un ambiente de alegría y participación.

El momento más esperado llegó al final: Pedrito, sonriente y concentrado, subió al escenario con su pequeña batería. Con seguridad y entusiasmo, interpretó un ritmo que hizo vibrar a estudiantes y docentes. Su actuación fue celebrada con aplausos y emoción, convirtiéndose en el broche de oro de una jornada inolvidable.

Desde la Escuela Especial Nº 501 destacaron que la música es un puente que potencia las capacidades de cada estudiante y promueve la inclusión verdadera. Y Pedrito, con su talento y su energía, lo demostró una vez más.