Fuerte viento causó severos daños en Carlos Casares cerca de San Esteban y el Hospital

Alrededor de las 17:45 horas, una tormenta de viento de inusitada intensidad se desató sobre Carlos Casares y sus alrededores, causando estragos en varias zonas de la ciudad y dejando un panorama devastador. El fenómeno, que sorprendió a los vecinos por su fuerza y rapidez, dejó importantes daños materiales, tanto en viviendas particulares como en instalaciones públicas y privadas.

Uno de los sectores más afectados fue la zona del Parque San Esteban, donde las ráfagas de viento volaron techos de viviendas, arrancaron árboles de raíz y dañaron gravemente las infraestructuras de varias calles. “Es un desastre, realmente el panorama es desolador”, dijo un vecino mientras observaba la destrucción. En esta área, los techos metálicos volaron a grandes distancias y las calles quedaron cubiertas de escombros y ramas caídas.

El daño no se limitó a las viviendas, sino que también afectó a importantes instalaciones de la ciudad. En el Hospital Municipal, el galpón donde se resguardan las ambulancias quedó destruido. “El galpón de las ambulancias está hecho pelota”, expresó uno de los trabajadores del hospital, al constatar que el techo se desplomó y las paredes fueron gravemente dañadas. Además, un poste de luz fue arrancado de raíz y cayó sobre varios árboles cercanos, lo que dejó sin suministro eléctrico gran parte del área.

Uno de los daños más críticos en el hospital fue en la nueva unidad de terapia intensiva, donde las filtraciones de agua se hicieron evidentes. “Se nos llueve la terapia nueva. Es terrible lo que se llueve adentro, pero bueno, tenemos terapia nueva”, comentó un miembro del equipo médico mientras intentaba proteger los equipos médicos en el interior. El hospital continúa operativo, pero con dificultades debido a las goteras y la falta de electricidad, lo que complica el funcionamiento normal del centro de salud.

Además de los destrozos en el hospital, la tormenta afectó severamente el Club Ciclista San Esteban. La cantina y los vestuarios del club fueron casi completamente destruidos, y varios árboles y postes cayeron en el lugar. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales entre los empleados, aunque los daños materiales son considerables. “Es impresionante cómo el viento arrasó todo a su paso. El esfuerzo de años se fue al suelo en unos minutos”, lamentó un miembro del club, que observaba con tristeza la destrucción de las instalaciones.

Por si fuera poco, el fenómeno también provocó cortes de energía en diversas partes de la ciudad. La caída de postes y cables dejó a muchos sectores sin suministro eléctrico durante horas. Los equipos de emergencia y personal municipal trabajaron en la restauración de los servicios, aunque los residentes de la zona Belgrano y Avenida San Martín podrían verse afectados aún por más tiempo debido a la magnitud de los daños.

Aunque los heridos fueron principalmente de carácter leve, debido a la caída de escombros y ramas, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales. Los equipos de Defensa Civil y la Guardia Urbana se encuentran en la zona despejando las calles y brindando asistencia a las familias afectadas.

El fenómeno meteorológico ha dejado a la comunidad de Carlos Casares en shock. “De un lado de la ciudad no pasó nada, pero de este lado, el desastre es total”, comentó un vecino, refiriéndose a la disparidad de los daños según la zona de la ciudad. Las autoridades locales han solicitado a la población que se mantenga alerta, ya que se pronostica que el mal tiempo podría continuar en las próximas horas, con la posibilidad de nuevos vientos fuertes.

Por ahora, la prioridad es la recuperación de los servicios esenciales y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Los daños materiales son considerables, y la comunidad deberá hacer frente a un proceso largo de reconstrucción. Sin embargo, la solidaridad de los vecinos y los esfuerzos del personal de emergencia están siendo claves para enfrentar esta difícil situación.