General

Servicio de residuos ante el Feriado Nacional del Lunes 8 de Diciembre

No habrá recolección de residuos domiciliarios, ni de residuos reciclables en la Zona 2. Tampoco se realizará la recolección de residuos de carpido, poda y escombros en la Zona 1

En virtud del feriado nacional del lunes 8 de diciembre, la Municipalidad de Nueve de Julio comunica a la ciudadanía que se producirá la suspensión de la recolección de ciertos servicios públicos en distintas zonas de la ciudad. Es importante tener en cuenta las siguientes modificaciones:

  • No habrá recolección de residuos domiciliarios (bolsitas) en ninguna de las zonas.

  • No se realizará la recolección de residuos reciclables en la Zona 2.

  • No se llevará a cabo la recolección de residuos de carpido, poda y escombros en la Zona 1.

La recolección de estos servicios será reprogramada para los días posteriores al feriado, por lo que se solicita a la comunidad que tome las precauciones necesarias, como almacenar los residuos hasta la próxima recolección, para evitar inconvenientes.

Desde la Municipalidad se recuerda que estas medidas son parte de una organización especial para garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos durante los feriados nacionales.

