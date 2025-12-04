Festival de Compras: alto interés de participante y se pone la mirada al futuro del Turismo nuevejuliense

En ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus Tv, la Contadora Pública, Cecilia Fussari, Subsecretaria de Producción de la Comuna de Nueve de Julio, calificó de ‘éxito rotundo en la inscripción para la tercera edición del Festival de Compras, que se celebrará en las calles San Martín, Irigoyen y Libertad. Con más de 140 puestos confirmados, ante una convocatoria que superó todas las expectativas. “Es impresionante ver la cantidad de gente que se ha inscrito, realmente nos sorprendió”, destacó Fussari, quien expresó su satisfacción por el gran apoyo que la comunidad le ha brindado al evento. Debido a la alta demanda, se tuvo que cerrar la inscripción antes de lo previsto, un indicativo claro del interés por estas iniciativas que combinan lo comercial con lo cultural.

La fiesta no solo se limita a la feria de compras. La Dirección de Cultura del municipio está organizando una serie de actividades tradicionales como el encendido del árbol navideño y los villancicos, que aportarán una atmósfera única a la celebración. “El encendido del árbol y el día de la Virgen son momentos de gran tradición para los vecinos de Nueve de Julio. Son eventos que generan una verdadera conexión con la comunidad”, agregó Fussari.

El impulso al turismo y la valorización del patrimonio local también fueron temas destacados durante la charla. Con proyectos en marcha como el museo del automovilismo, que reunirá a fanáticos y coleccionistas de la zona, Nueve de Julio comienza a abrir las puertas de lo que el turístico con fuerte identidad local puede significar. “Estamos en una etapa de descubrimiento de lo que el turismo puede significar para nuestra ciudad. Hay muchísimo potencial en nuestras tradiciones y en los atractivos históricos que tenemos”, señaló la Subsecretaria.

Uno de los puntos fuertes de esta propuesta es el trabajo conjunto entre el sector público y privado. Según Cecilia, el desafío es que los propios vecinos se conviertan en los anfitriones de los turistas, transmitiendo el conocimiento y la historia de los puntos más emblemáticos de la ciudad. “Lo que buscamos es que cualquier vecino de Nueve de Julio sea capaz de decirle a un turista dónde encontrar los mejores lugares para visitar. Ese es el primer paso hacia un turismo más inclusivo y cercano”, explicó.

La ciudad también está trabajando en el embellecimiento de los espacios públicos con luces navideñas, una propuesta de la Dirección de Cultura que busca involucrar a todos los habitantes. “Ver cada casa iluminada, con decoraciones navideñas, tiene un impacto positivo no solo visualmente, sino en el ánimo de las personas. Es una forma de contagiar el espíritu navideño”, reflexionó Fussari.

Por último, la Subsecretaria habló sobre la importancia de seguir promoviendo las ferias y eventos regionales. En este sentido, Nueve de Julio fue invitado a participar de la Feria Regional de Palermo en Buenos Aires, donde emprendedores locales como los creadores de alpargatas, miel, chacinados y productos de cuero, tendrán la oportunidad de mostrar su trabajo. “Nos llena de orgullo representar a 9 de Julio en este tipo de ferias. Aunque no podamos estar todos, es una excelente vidriera para nuestros emprendedores”, concluyó Cecilia Fussari.

Con proyectos de gran alcance como estos, 9 de Julio avanza hacia un futuro lleno de posibilidades, donde el turismo, la cultura y el desarrollo productivo se entrelazan para enriquecer la identidad de la ciudad y sus habitantes.