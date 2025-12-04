Facundo Quiroga marca un nuevo hito histórico al confirmar su fecha de fundación

En el marco del 121° aniversario de la inauguración del tren y la estación de Facundo Quiroga, el 4 de diciembre de 1904, el delegado municipal, Juan Carlos Silva, destacó en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, maxima 89.9 y Vision Plus TV, que ahora se cuenta con una fecha confirmada para la fundación del pueblo. Hasta ahora, el 18 de diciembre había sido tradicionalmente celebrado como el día de la fundación de la localidad, pero el hallazgo de documentos históricos ha revelado que, en realidad, el segundo loteo que marcó su fundación ocurrió el 18 de diciembre de 1905, y el primero el 12 de febrero de 1905 y se tomo este segundo hecho como su fundación, por las autoridades de la provincia. Luego hubo dos loteos más, uno en 1906 y otro 1907.

Este dato fue confirmado por la historiadora Gloria Tapia en CN en Modo Historia, quien reveló que la fecha había quedado documentada en los archivos de la Provincia de Buenos Aires, aunque había quedado olvidada durante años. De este modo, el 18 de diciembre de 1905 será ahora reconocido como la fecha oficial de fundación, un hecho que, según Silva, unirá a la comunidad bajo una celebración documentada y de importancia histórica para el pueblo.

Sin embargo, a pesar de la relevancia de esta noticia, Silva anunció que este año no se llevarán a cabo las tradicionales festividades del 18 de diciembre. “La situación en el pueblo ha sido muy compleja durante todo el año, con las inundaciones y las consecuencias de la crisis hídrica. Consideramos que no es el mejor momento para celebrar”, indicó el delegado. A pesar de la tristeza por la falta de festejos, confirmó que el próximo año se retomarán las celebraciones con más energías.

El trabajo de obras hídricas sigue siendo una prioridad en Facundo Quiroga. Actualmente, se están llevando a cabo trabajos en el camino a La Niña, en la zona de las escuelitas de Las Piedras, con la esperanza de que en los próximos días el camino pueda ser habilitado nuevamente. Silva destacó que la situación hídrica ha sido “muy difícil” y agradeció a los vecinos por su comprensión ante el sacrificio de priorizar las obras de infraestructura y la protección del pueblo.

A pesar de los desafíos, el delegado también se comprometió a recomponer el estado de las calles y el entorno urbano, que fueron afectados por las lluvias y las inundaciones del invierno. “Ahora que la situación está más tranquila, vamos a comenzar a poner en marcha la recuperación de las calles de tierra y los espacios públicos”, añadió Silva.

Así, mientras Facundo Quiroga se prepara para un nuevo aniversario con la certeza de su fecha fundacional, la comunidad continúa haciendo frente a los efectos de la crisis hídrica, con la esperanza puesta en el futuro cercano.