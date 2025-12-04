jueves, diciembre 4, 2025
General

Encuentro Coral “Tres Generaciones Cantan”: un concierto para disfrutar en familia

Desde la Dirección de Cultura, invita a la comunidad al emotivo encuentro coral "Tres Generaciones Cantan", que se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre a las 21 hs. en el Salón Blanco Municipal. Un evento que reunirá a niños, jóvenes y adultos en una celebración de la música coral.

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Cultura, invita a la comunidad a participar de una velada musical única, el próximo sábado 6 de diciembre, a las 21 hs., en el Salón Blanco Municipal. El evento será el cierre de año del tradicional encuentro coral “Tres Generaciones Cantan”, que, en esta edición, reunirá a los miembros del Coro Municipal Infanto Juvenil Santa Cecilia y contará con la participación especial del Coral Junín.

Dirigido por David Maccagnani, el Coro Municipal Infanto Juvenil Santa Cecilia es un referente en la ciudad y ha sido el encargado de organizar este evento anual, que se ha convertido en un clásico para los amantes de la música coral. En esta oportunidad, se sumará al evento el Coral Junín, bajo la dirección de Mario Araguëz, como agrupación invitada.

El encuentro propone una experiencia única para disfrutar en familia, en la que niños, jóvenes y adultos compartirán el escenario y la pasión por el canto coral. Además, será una noche llena de emociones, ya que se realizará un homenaje a los coreutas que, por motivos personales, deberán despedirse de la agrupación, emprendiendo nuevos caminos fuera de la ciudad. De igual manera, los miembros que han finalizado su ciclo dentro de la actividad artística recibirán su certificado de egreso.

El programa incluirá una serie de interpretaciones individuales de cada coro y, al final de la velada, se unirán en una serie de piezas grupales que prometen emocionar al público presente. Con la propuesta de acercar la música a todos los rincones de la comunidad, este encuentro se perfila como una excelente oportunidad para disfrutar de una noche de canto y camaradería.

La entrada es libre y gratuita, por lo que se invita a todos los vecinos de Nueve de Julio a ser parte de esta gran fiesta coral.

