El Senado bonaerense sancionó la Ley de Financiamiento que beneficia a los municipios y contempla un endeudamiento

En una jornada importante para la economía de la provincia, el Senado bonaerense sancionó en la madrugada de este jueves 4 la Ley de Financiamiento solicitada por el gobernador Axel Kicillof. La ley, que habilita un endeudamiento de hasta 3.685 millones de dólares, incluye una serie de medidas orientadas a fortalecer las finanzas provinciales y mejorar el panorama económico de los municipios.

Uno de los principales puntos de la ley es la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que destinará una porción significativa del endeudamiento a la asistencia de los 135 municipios de la provincia. Este fondo no solo tiene un impacto económico directo, sino que también busca asegurar la ejecución de obras públicas y el pago de servicios esenciales sin recurrir a la discrecionalidad en la asignación de recursos.

Marcelo Feliú, presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos del Senado, explicó que el proyecto también contempla un mecanismo de pagos fijos para garantizar que los municipios reciban los 250 mil millones de pesos prometidos, distribuidos en cinco cuotas. Esta medida tiene como objetivo brindar previsibilidad a los intendentes y asegurar que los recursos se destinen efectivamente a las necesidades locales.

A su vez, la ley ofrece una condonación parcial de las deudas que los municipios mantienen con la provincia, lo que representa un alivio significativo para aquellos distritos con mayores dificultades económicas.

En paralelo, el Senado aprobó una reforma estructural del Banco Provincia, que aumentará la representación en su directorio, incorporando seis nuevos integrantes. Esta modificación busca fortalecer la gestión de la entidad, clave para la financiación de proyectos provinciales.

El paquete de medidas también incluye la emisión de Letras del Tesoro por 250 millones de dólares, el financiamiento de proyectos energéticos por 150 millones de dólares a través de Buenos Aires Energía, y una inversión de 250 millones de dólares en obras viales a cargo de AUBASA.

Con esta sanción, el gobierno de Kicillof busca equilibrar las cuentas provinciales y mantener el desarrollo de obras estratégicas, con un enfoque en el fortalecimiento de los gobiernos locales y la mejora de la infraestructura bonaerense.