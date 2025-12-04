El Gobierno Provincial refuerza la asistencia a productores afectados por las inundaciones

El Ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, visitó el municipio de 25 de Mayo para mantener un encuentro con productores locales, autoridades municipales y representantes de entidades rurales, con el objetivo de analizar la situación generada por las inundaciones recientes y definir nuevas medidas de apoyo al sector. Durante la jornada, se confirmó la entrega de un subsidio para la adquisición de maquinaria destinada a mejorar los caminos rurales, una de las principales preocupaciones de la región tras los intensos efectos de las lluvias.

El Ministro estuvo acompañado por el intendente Ramiro Egüen, autoridades locales, así como representantes de la Sociedad Rural y la Federación Agraria. Juntos, destacaron la importancia de seguir avanzando en la asistencia a los municipios para superar los efectos del fenómeno climático. Rodríguez resaltó que las inundaciones no solo afectan la producción agrícola, sino que también comprometen el acceso a las zonas rurales. “No solo los campos se ven impactados por las lluvias, sino que también se rompen los accesos a los establecimientos productivos. Por eso, seguimos trabajando en la asistencia y fortalecimiento de los municipios”, señaló el Ministro.

Subsidio para Maquinaria y Mejoras en Caminos Rurales

Una de las principales medidas anunciadas por el Ministro fue el subsidio para la adquisición de una nueva cargadora frontal, que se destinará al área de caminos rurales de 25 de Mayo. El equipo, con una potencia de 217 hp y un balde de tres metros cúbicos, permitirá realizar obras de estabilización y mantenimiento en los caminos afectados por el exceso de agua. Este financiamiento forma parte de la IV Etapa del Plan de Mejora de Caminos Rurales, una política estratégica implementada por el Ministerio de Desarrollo Agrario junto a la Dirección de Vialidad provincial.

“La maquinaria será clave para mejorar la conectividad de las zonas rurales, facilitando el acceso a escuelas, establecimientos productivos y la salida de la producción local”, explicó Rodríguez. Además, el Ministro informó que la Provincia colaborará con la entrega de retroexcavadoras para realizar tareas de limpieza y drenaje en los canales de escurrimiento del agua en las zonas más críticas.

Avances en la Emergencia Hídrica y Asistencia a Productores

El Ministro también destacó que la emergencia hídrica afecta actualmente a 22 distritos bonaerenses, y explicó que la Provincia continúa trabajando en el fortalecimiento de los recursos disponibles para hacer frente a la crisis. “Este ha sido un año especialmente complejo, con lluvias muy intensas que han afectado a una gran extensión de nuestra provincia. Es fundamental que los recursos lleguen de manera eficiente a los municipios afectados”, indicó Rodríguez.

Como parte de los esfuerzos, la Provincia amplió las superficies declaradas en emergencia hídrica, lo que habilita a los productores a acceder a beneficios tanto provinciales como nacionales. En este sentido, Rodríguez recalcó la importancia de las exenciones impositivas y el financiamiento otorgado por la declaración de emergencia, que buscan aliviar la carga económica de los productores afectados.

Compromiso con el Futuro Productivo Local

En su visita, el Ministro también anunció que se continuará con la incorporación de maquinaria para fortalecer las capacidades operativas del municipio. “Sabemos que las demandas son muchas, pero nuestra tarea es estar presentes, escuchar y sumar herramientas cuando sea posible”, subrayó Rodríguez. El municipio de 25 de Mayo ya ha participado en las etapas previas del programa de Caminos Rurales, y en 2023 recibió un subsidio extraordinario por emergencia hídrica, lo que permitió avanzar en la reparación de caminos estratégicos.

Oficina del Ministerio en 25 de Mayo

Como parte de su compromiso con la asistencia directa a los productores locales, el Ministro informó que a partir de la próxima semana comenzará a funcionar una oficina del Ministerio de Desarrollo Agrario en la Casa de la Provincia, ubicada en el centro de 25 de Mayo. La oficina brindará información sobre los programas disponibles para los productores y ofrecerá asistencia personalizada. La atención será de lunes a miércoles, de 8 a 14 horas.

“La creación de esta oficina es una muestra más del compromiso del Gobierno provincial con los productores de la zona, para acercarles las herramientas necesarias en este momento tan crítico”, concluyó Rodríguez.

Con estos anuncios, la provincia de Buenos Aires continúa su esfuerzo por mitigar los efectos de la emergencia hídrica y mejorar las condiciones de vida y trabajo de los productores rurales afectados por las inundaciones.