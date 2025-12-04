El Consejo Hídrico Federal desmiente el Mapa de Arsénico del Institulo Tecnológico bonaerense por carecer de fundamentos técnicos

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En un encuentro reciente realizado en Mendoza, con la participación de representantes de 14 provincias y el Estado Nacional, el Consejo Hídrico Federal (COHIFe) descalificó el Mapa de Arsénico difundido por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) respecto a la presencia de arsénico en el agua de consumo. Según el COHIFe, el informe carece de “las condiciones técnicas, científicas, metodológicas y documentales necesarias” para ser considerado una herramienta válida.

El COHIFe aseguró que la información presentada por el ITBA no cumple con los estándares exigidos por organizaciones internacionales como la OMS o IRAM, y criticó la falta de control en la recolección y análisis de las muestras de agua. El documento del COHIFe señala que las muestras fueron recolectadas de manera voluntaria, sin el registro adecuado de la cadena de custodia ni detalles cruciales como las coordenadas exactas, las profundidades de las fuentes, y las condiciones de conservación de las muestras. Esta ausencia de rigor metodológico, según el COHIFe, hace que los resultados del informe sean poco confiables.

El Consejo Hídrico también destacó que el informe del ITBA generó una asociación incorrecta entre los niveles de arsénico hallados en aguas subterráneas y el agua efectivamente consumida por la población. Esto podría inducir a interpretaciones erróneas y alarmistas, que afectan tanto la percepción pública como la confianza en los sistemas de provisión de agua potable.

Además, el COHIFe subrayó que el ITBA reconoció que el Mapa de Arsénico forma parte de un proyecto de extensión universitaria y una tesis de grado, sin contar con la revisión de pares ni cumplir con los protocolos oficiales de muestreo. Este aspecto limita gravemente su validez como herramienta de referencia científica.

En su declaración, el COHIFe reafirmó que las provincias y organismos que lo integran realizan monitoreos sistemáticos y operan sistemas de tratamiento de agua para garantizar que el agua destinada al consumo humano cumpla con los parámetros establecidos por las normativas vigentes. El Consejo pidió que cualquier futura publicación relacionada con el arsénico en el agua siga rigurosos estándares técnicos y de transparencia, a fin de evitar la desinformación y el pánico innecesario.

En su resolución final, la Asamblea del COHIFe declaró que el Mapa de Arsénico del ITBA no reúne las condiciones necesarias para ser considerado una herramienta confiable en términos hidrogeoquímicos, sanitarios o cartográficos. Además, el COHIFe expresó que la publicación de este tipo de información sin cumplir con los protocolos adecuados podría inducir a conclusiones erróneas, afectando la confianza de la población en los sistemas de agua potable. Por último, el Consejo hizo un llamado a que cualquier futura investigación relacionada con la calidad del agua sea realizada con el debido rigor científico y técnico.

El COHIFe, presidido actualmente por Edgar Castelló, representante de la provincia de Córdoba, continuará supervisando la calidad del agua en el país para asegurar el cumplimiento de los estándares de salud pública.