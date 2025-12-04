Daniel Stadnik: ‘Debe pensarse en crear un fondo para caminos rurales que puede surgir de las retenciones al campo’

- Advertisement -

En un jueves caluroso, Daniel Stadnik, intendente de Carlos Casares, conversó con Gustavo Tinetti desde la emisora Cadena Nueve y destacó el trabajo constante para superar los efectos de las lluvias que afectan la región. “Estamos cerca de Nueve de Julio, así que el clima no nos sorprende tanto, y de hecho estamos ‘hermanados’ por el agua”, comenzó el jefe comunal, quien explicó que las precipitaciones continuas complican las tareas de reparación de caminos.

En cuanto a las obras en ejecución, Stadnik indicó que, a pesar de las lluvias constantes, que la semana pasada sumaron cerca de 50 mm de agua y un chaparrón adicional de 10 mm, los trabajos en los caminos siguen adelante. “Estamos concentrados en restablecer la conectividad entre localidades, como la que conecta Ordoqui y Hortensia con Casares a través del tramo Cadrett de la ruta 50”, explicó.

Aunque el clima ha retrasado los trabajos, el intendente aseguró que, si las condiciones lo permiten, hoy se terminaría de conectar este tramo clave de la región. “Estamos trabajando en seis frentes de obra, entre el norte y el sur del partido, y esperamos que pronto podamos garantizar la conectividad completa de nuestros 300 km de caminos principales”, agregó.

Ayuda económica para los municipios

Con respecto a las medidas anunciadas por la senadora Patricia Bullrich, Stadnik aclaró que, en la reunión realizada con la participación de autoridades nacionales, no se anunciaron obras específicas para Carlos Casares, sino una ayuda económica para los municipios afectados. “En nuestro caso, la ayuda prevista corresponde al equivalente a 85,000 litros de gasolina, y además, nos ofrecieron equipos viales, aunque aún no hemos recibido la maquinaria prometida”, comentó.Tampoco el dinero si bien ya se ha enviado la documentación. Lo mismo pasa con Nueve de Julio. Envio la documentacion y el dinero no ha llegado.

El impacto económico y la recesión en los municipios

Uno de los puntos más críticos que abordó Stadnik fue el impacto económico en los municipios debido a la recesión y la caída de la recaudación. “La coparticipación provincial ha caído considerablemente, lo que afecta la capacidad de los municipios para enfrentar sus propios gastos y compromisos”, señaló el intendente. Explicó que, por ejemplo, en Carlos Casares, la recaudación de impuestos inmobiliarios se ha visto gravemente afectada por la emergencia agropecuaria que vive el sector productivo.

Stadnik también se refirió a la reciente aprobación por parte de la legislatura provincial de un financiamiento para la provincia de Buenos Aires. “Este fondo ayudará a los 135 distritos de la provincia, y será esencial para enfrentar los costos de las inundaciones y las obras hidráulicas, como la construcción del nodo Bragado, que permitirá el escurrimiento del agua de los distritos planos como el nuestro”, explicó.

Una propuesta para la infraestructura rural

Uno de los temas clave que Stadnik planteó fue la necesidad de crear un fondo específico para caminos rurales. “El productor agropecuario reclama por el estado de los caminos, y los municipios necesitamos un respaldo para poder llevar a cabo la reparación y construcción de nuevos caminos rurales”, sostuvo el intendente. Propuso que este fondo se financie a través de una parte de la retención agropecuaria, como una solución estructural para evitar que los municipios tengan que asumir el costo total de la infraestructura vial.

Desafíos administrativos y la presión del Tribunal de Cuentas

El intendente también se refirió a los desafíos que enfrenta su administración con respecto al Tribunal de Cuentas. Reconoció que, debido a la falta de intimación a los deudores municipales en 2023, el municipio de Carlos Casares recibió una sanción económica. “A veces, las intimaciones son caras y difíciles de ejecutar. Necesitamos encontrar un equilibrio entre la obligación de cobrar y la sostenibilidad de los costos municipales”, dijo Stadnik.

Mirando hacia el futuro

Finalmente, el intendente Stadnik destacó la importancia de seguir trabajando de manera conjunta entre los distintos niveles de gobierno para garantizar la reconstrucción de la infraestructura vial y la ayuda económica a los productores agropecuarios afectados. “Las inundaciones no solo afectan a los municipios, sino también a la economía de toda la provincia. Necesitamos más que nunca fortalecer el federalismo y las herramientas para que los municipios podamos enfrentar estos desafíos”, concluyó.

Con un clima tenso pero esperanzado, el intendente de Carlos Casares cierra su reflexión con la esperanza de que la situación de emergencia actual no se repita en el futuro, y que los cambios propuestos puedan aportar soluciones concretas para la infraestructura rural y el desarrollo económico de la región.