Apertura de un Taller de Teatro Municipal para Adultos

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, por medio de la Universidad Popular, anuncia con entusiasmo la apertura de un nuevo Taller de Teatro Municipal, destinado a personas mayores de 18 años que deseen explorar o profundizar en el fascinante mundo de las artes escénicas.

El taller, que comenzará el jueves 8 de enero de 2026, estará a cargo de la profesora Luna Cano Fournier, quien llevará a los participantes a través de un recorrido formativo en técnicas teatrales, expresión corporal, improvisación y trabajo en grupo.

La inscripción para participar del taller estará abierta desde el 15 hasta el 30 de diciembre de 2025, y se realizará de manera presencial en la sede de la Universidad Popular, ubicada en Robbio 322, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 18:00.

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo continuo por ampliar las oportunidades de formación y participación cultural para los vecinos del distrito, brindando una nueva alternativa para el desarrollo artístico de la comunidad. El Taller de Teatro Municipal se suma así a otras propuestas educativas y culturales que promueve la Municipalidad, buscando enriquecer la vida cultural de Nueve de Julio y fomentar la creatividad y la expresión de sus habitantes.

Para más información, los interesados pueden acercarse a la Universidad Popular o contactar a través de sus canales oficiales.