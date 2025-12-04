jueves, diciembre 4, 2025
General

Apertura de un Taller de Teatro Municipal para Adultos

Será a través de la Universidad Popular, que impulsa una propuesta cultural dirigida a todo interesado en iniciarse o profundizar en las artes escénicas. La inscripción estará abierta del 15 al 30 de diciembre en la sede de la Universidad

La Municipalidad de Nueve de Julio, por medio de la Universidad Popular, anuncia con entusiasmo la apertura de un nuevo Taller de Teatro Municipal, destinado a personas mayores de 18 años que deseen explorar o profundizar en el fascinante mundo de las artes escénicas.

El taller, que comenzará el jueves 8 de enero de 2026, estará a cargo de la profesora Luna Cano Fournier, quien llevará a los participantes a través de un recorrido formativo en técnicas teatrales, expresión corporal, improvisación y trabajo en grupo.

La inscripción para participar del taller estará abierta desde el 15 hasta el 30 de diciembre de 2025, y se realizará de manera presencial en la sede de la Universidad Popular, ubicada en Robbio 322, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 18:00.

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo continuo por ampliar las oportunidades de formación y participación cultural para los vecinos del distrito, brindando una nueva alternativa para el desarrollo artístico de la comunidad. El Taller de Teatro Municipal se suma así a otras propuestas educativas y culturales que promueve la Municipalidad, buscando enriquecer la vida cultural de Nueve de Julio y fomentar la creatividad y la expresión de sus habitantes.

Para más información, los interesados pueden acercarse a la Universidad Popular o contactar a través de sus canales oficiales.

