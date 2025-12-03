miércoles, diciembre 3, 2025
32.8 C
Nueve de Julio
General

Se creará el Museo del Automovilismo en 9 de julio

Lo hará la Municipalidad de Nueve de Julio, buscando reconocer a quienes representaron al distrito en este deporte

0
La Municipalidad de Nueve de Julio avanza en la creación del futuro Museo del Automovilismo, un proyecto que busca reconocer a quienes representaron al distrito en este deporte y, al mismo tiempo, sumar un nuevo atractivo turístico para quienes visiten la ciudad.

En este marco, la subsecretaria de Producción, Cecilia Fusari, mantuvo una reunión con referentes periodísticos del automovilismo local, en un ameno encuentro del que también participaron autoridades del Auto Moto Club Nuevejuliense y el concejal Julio Bordone.

Durante la reunión se coincidió en la importancia de contar con un espacio que reúna la rica historia del automovilismo nuevejuliense, muchas veces desconocida por visitantes y los propios vecinos.

El siguiente paso en el marco de este proyecto será evaluar las condiciones estructurales de la locación ya seleccionada para el futuro Museo, con el fin de avanzar hacia el proyecto definitivo. Una vez cumplida esta etapa, se iniciará una convocatoria abierta a todos aquellos que deseen realizar donaciones de elementos con valor histórico, para enriquecer el futuro patrimonio del espacio.

