Jóvenes estudiantes de Necochea diseñaron un proyecto de Energía Solar para Pueblos de ese distrito

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Un grupo de jóvenes egresados del Centro de Formación Profesional N.º 402 “Tomás Paolini” de Necochea, en colaboración con su profesor Norberto Cafiel, presentó un ambicioso proyecto de parques solares para varias localidades del Partido de Necochea. El plan está enmarcado en la Ley de Generación Distribuida de la Provincia de Buenos Aires, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.

Los jóvenes Matías Espíndola, Antonio Leguizamón, Mauro Burgos, Javier Álvarez y José Alonso, diseñaron sistemas de generación de energía en baja tensión, sin inyección a media, que están destinados a ser integrados a las redes eléctricas existentes en pequeños pueblos de la región.

Proyectos para Claraz y el Balneario Los Ángeles

Uno de los proyectos más destacados está pensado para Claraz, un pueblo rural de 650 habitantes ubicado a 95 kilómetros de la ciudad de Necochea. El plan propone instalar paneles solares para abastecer al Barrio Pachán, conectado a un transformador de 16 KVA. Durante el día, mientras haya radiación solar, la energía que consuman los vecinos provendrá de los paneles solares, lo que permitirá un ahorro significativo para la distribuidora al no tener que comprar esa energía a CAMMESA. Por la noche, el sistema se conectará nuevamente a la red convencional, lo que también mejorará la tensión en otras zonas.

En el caso del Balneario Los Ángeles, ubicado a 35 kilómetros de Necochea, se diseñaron dos propuestas. La primera contempla un parque solar sobre una subestación de 25 KVA ubicada en el acceso al balneario, que abastecería a más de 25 usuarios durante el día, mientras que la segunda propuesta consiste en un parque solar aislado con baterías, destinado a sectores sin acceso a la red eléctrica. Este sistema permitiría a los vecinos contar con energía mediante inversores y acumuladores, mientras se avanza con el tendido de la red formal.

Presentación ante autoridades locales

El grupo de jóvenes presentó su proyecto ante la secretaria de Gobierno, Paula Faramiñán, en una reunión en la que participaron también los delegados de las localidades de La Dulce, Ramón Santamarina, Juan N. Fernández y Claraz. Durante la exposición, se discutieron los posibles caminos para la financiación de los proyectos, que podría provenir de la Provincia, del sector privado o del propio municipio.

Financiamiento y ejecución del proyecto

El profesor Cafiel destacó que la inversión estimada para la construcción de cada parque solar ronda los 13 a 14 millones de pesos, un valor similar al de un vehículo usado. Según el docente, este tipo de proyectos no solo tiene un impacto positivo en el medio ambiente al promover el uso de energías limpias, sino que también representa una oportunidad de desarrollo económico para los jóvenes emprendedores locales.

La ejecución del proyecto se realizaría en varias etapas, comenzando con una fase formativa que involucraría a los estudiantes, sin costo de mano de obra, lo que permitirá su aprendizaje y capacitación en el campo de las energías renovables. En una segunda etapa, si se avanza con nuevos parques solares, los jóvenes también podrían obtener rentabilidad por su trabajo.

Este innovador proyecto no solo busca mejorar la calidad de vida en las pequeñas localidades del Partido de Necochea, sino también contribuir al desarrollo de una cultura de energías renovables y sostenibilidad en la región.