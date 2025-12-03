Facundo Quiroga: A 121 años de paso del tren y el segundo loteo que definió su fundación

- Advertisement -

El 18 de diciembre de 1905 marcó un hito en la historia de Facundo Quiroga con el segundo loteo que transformó el paisaje de esta localidad. A 121 años de aquel acontecimiento, Gloria Tapia, en su segmento “Despertate”, rememora la trascendencia de esta fecha, que también estuvo marcada por el paso del tren, un símbolo de progreso y cambio para la región. El homenaje se emitió este miércoles a las 9:30 a través de Cadena Nueve 89.9 y Vision Plus TV.

A lo largo del segmento ‘Modo Historia’ de los miércoles de 9.30 a 10, la investigadora expresó que el 18 de diciembre de 1905, se realizó el segundo loteo – el primero fue el 12 de febrero de 1905 y que esa fecha es la considerada como día de la fundación si bien el tren pasó inuagurando la Estación el 4 de diciembre de 1904. Es decir, este jueves se cumple 121 años del paso del tren y se cumplirán 120 años que se fundó.

Ese loteo, ha sido considerado por Geodesia como, no solo un paso muy significativo hacia la urbanización y la consolidación de esta pequeña localidad, que por entonces comenzaba a abrirse al mundo exterior, sinó como el día desu fundación ante la carencia del Acta Oficial que así lo determina.

El tren, una de las grandes transformaciones de la época, había marcado un cambio radical en la conectividad, y a través de ese ferrocarril, los habitantes de la zona se veían cada vez más cerca de nuevos horizontes. Fue precisamente el arribo del tren lo que permitió una expansión comercial y cultural, y con ello, el loteo que permitió la parcelación de nuevas tierras, fortaleciendo la llegada de más pobladores y futuros proyectos.

En su segmento “Despertate”, Gloria Tapia hizo un recorrido por los hechos que transformaron a la comunidad, mientras destacaba la importancia del tren como motor de desarrollo y los cambios urbanísticos de aquellos años, resaltó lo cultura de la mano de la musica, como comunidad progresista.

Hoy, a más de un siglo de distancia, Facundo Quiroga sigue siendo testigo de la huella dejada por aquellos acontecimientos que marcaron un antes y un después en la historia de la región.

Ahora, tiene una fecha cierta para festajar el18 de diciembre con alegría.