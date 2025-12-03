En el Día del Médico: La importancia de la interpretación profesional ante la sobrecarga de información disponible y los peligros de la automedicación

- Advertisement -

En el Día del Médico, la Dra. Graciela Barone, una experimentada especialista en Hemoterapia y Hematología, compartió su visión sobre el papel del médico en un mundo cada vez más digitalizado y la importancia de una intervención profesional a pesar de los avances tecnológicos. En una entrevista con Cadena Nueve, la Dra. Barone reflexionó sobre los retos que enfrenta la medicina contemporánea, especialmente en relación con la creciente disponibilidad de información médica en Internet y el fenómeno de la automedicación.

A lo largo de los años, la medicina ha logrado avances impresionantes gracias a la tecnología. La Dra. Barone destacó los progresos en áreas como las cirugías menos invasivas, los medicamentos dirigidos a moléculas específicas, y los avances en tratamientos basados en células TARGET. Estos desarrollos han mejorado significativamente la calidad de vida y la expectativa de vida de los pacientes, permitiendo tratamientos más efectivos y menos invasivos.

Sin embargo, la Dra. Barone advirtió que el acceso fácil a esta información puede convertirse en un arma de doble filo. “Aunque la tecnología ha permitido que las personas tengan acceso inmediato a información sobre tratamientos y medicamentos, es crucial saber interpretarla correctamente. No toda la información que circula por internet es confiable, y el médico es quien debe integrar todos los factores, desde los antecedentes del paciente hasta sus características genéticas y ambientales, para ofrecer el tratamiento más adecuado”, afirmó.

Uno de los temas que más preocupan a la Dra. Barone es la automedicación, una práctica que, según explicó, está en aumento debido a la accesibilidad de los medicamentos en el mercado y la influencia de las recomendaciones informales. “Es común escuchar a alguien decir, ‘a mí me pasó algo parecido y tomé tal cosa’. Sin embargo, cada cuerpo reacciona de manera diferente, y lo que funcionó para una persona puede no ser seguro para otra. Los medicamentos tienen contraindicaciones, pueden interactuar entre sí y tener efectos adversos”, señaló la especialista.

La automedicación, a menudo impulsada por la publicidad de medicamentos y consejos populares, puede poner en riesgo la salud, especialmente si no se toman en cuenta las condiciones específicas de cada paciente. “Es importante que las personas no tomen medicamentos basándose en lo que ven en la publicidad o en lo que leen en Internet. Un diagnóstico adecuado y un tratamiento prescrito por un profesional capacitado son fundamentales para evitar consecuencias graves”, enfatizó Barone.

La Dra. Barone también celebró los avances en prevención, como las vacunas, y reconoció el enorme impacto positivo que la ciencia ha tenido en la medicina, mejorando la longevidad y la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, subrayó que, a pesar de los avances tecnológicos, el rol del médico sigue siendo insustituible. “La tecnología es una herramienta valiosa, pero el médico sigue siendo el encargado de interpretar todos los datos y tomar decisiones informadas en beneficio del paciente”, concluyó.

En la nota, la Dra. Barone también celebró sus 18 años de carrera profesional, agradeciendo a la comunidad médica y a los medios por su apoyo constante a lo largo de su trayectoria. “Es una profesión que volvería a elegir sin pensarlo. Es un honor poder trabajar por la salud de mi comunidad”, expresó con orgullo.

Así, la Dra. Graciela Barone reafirma su compromiso con la medicina, recordándonos que, más allá de los avances tecnológicos, la atención humana y personalizada sigue siendo esencial para una práctica médica eficaz y responsable.