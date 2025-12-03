miércoles, diciembre 3, 2025
32.8 C
Nueve de Julio
General

Convocatoria para integrar el Desarrollo Turístico de Nueve de Julio

Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://forms.gle/RHgQyT1g7N9QGLD39

0
La Municipalidad de Nueve de Julio abrió una convocatoria destinada a vecinos interesados en formar parte del desarrollo turístico local.

La iniciativa busca ampliar la participación comunitaria y sumar aportes que contribuyan a fortalecer la actividad en el distrito.

La propuesta está orientada a todas aquellas personas que deseen involucrarse en la construcción de nuevas ideas, proyectos y líneas de acción vinculadas al turismo, con el objetivo de potenciar los atractivos del partido y promover su crecimiento.

Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://forms.gle/RHgQyT1g7N9QGLD39

