Continúa el Proyecto “Museo a las Escuelas”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Dirección de Museo y Archivo Histórico sigue impulsando el proyecto “Museo a las Escuelas”, una iniciativa destinada a acercar el patrimonio cultural a las nuevas generaciones. En el marco de este ciclo 2025, se han realizado varias actividades con distintas instituciones educativas, fomentando la participación de los estudiantes en el aprendizaje activo sobre la historia y la cultura local.

El 25 de noviembre, los alumnos de 3° A y B del Instituto Marianista San Agustín participaron en un taller sobre inmigración, un tema fundamental para entender la diversidad cultural de la región. Los estudiantes pudieron explorar cómo los procesos migratorios han influido en la formación de la sociedad actual, a través de recursos interactivos y discusiones guiadas por el equipo del museo.

Al día siguiente, el 26 de noviembre, fue el turno de los estudiantes de 4° A de la Escuela Primaria N° 2, quienes realizaron una visita guiada al Museo y Archivo Histórico. Durante el recorrido, los niños pudieron conocer de primera mano las exposiciones permanentes, participando de actividades lúdicas que facilitaron la comprensión de conceptos históricos complejos.

Por último, el 2 de diciembre, las Terceras Secciones del turno tarde del Jardín de Infantes N° 901 también visitaron el Museo. Los más pequeños tuvieron la oportunidad de disfrutar de una experiencia educativa adaptada a su nivel, con actividades visuales y sensoriales que introdujeron de manera divertida los conceptos de historia y patrimonio.

El Proyecto “Museo a las Escuelas” busca fortalecer la relación entre los museos y las instituciones educativas, brindando a los estudiantes herramientas para el aprendizaje interactivo y acercando el patrimonio cultural de manera accesible y atractiva para todos los públicos.