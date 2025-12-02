No cesan los trabajos en caminos y canales del distrito

Los trabajos de recuperación de caminos y mantenimiento de canales en el distrito de Nueve de Julio siguen su curso en el marco de la emergencia hídrica. Durante la última semana, se realizaron tareas de limpieza y reparación en distintos puntos, con la finalidad de garantizar el adecuado drenaje del agua y mejorar la transitabilidad en las rutas y caminos locales.

Patricios

La motoniveladora municipal intervino en el camino S19, nivelando la traza hasta la vía.

Comenzaron las tareas de limpieza del canal cuneta en el camino “del Codo”, con la colaboración de los productores de la zona.

Dennehy

Se avanzó en la limpieza del canal desde el Pozo Pampa hasta la continuación de la Avenida Mitre y 9 de Julio, a través de la retroexcavadora de Vialidad Provincial.

En el canal Pironio, se realizó la limpieza desde el pueblo hasta el acceso por el camino “del Colectivo”, en ambos lados.

También continuaron las obras de ensanche en el camino “del Colectivo”, que conecta Dennehy con Naón, con la intervención de maquinaria municipal.

El Tejar

La retroexcavadora municipal trabajó en la limpieza y extracción lateral de la Ruta Provincial 70, mejorando las condiciones de este tramo vial.

Facundo Quiroga

Se continuó con la limpieza y el mantenimiento del camino S43 hacia la Escuela 41 y el camino “La Vanguardia” en el sector sur de Quiroga, junto con los productores locales.

La retroexcavadora municipal también trabajó en la zona del callejón “Corro”, entre Quiroga y La Niña.

La Niña

Se repasó el camino P1, que conecta “la Cruz” con “La Taba”.

También se realizaron trabajos en el camino “Fantasma” (077-13), con la participación de maquinaria del Ejército.

Naón

Se ejecutaron repasos en dos oportunidades sobre la Ruta Provincial 70, hacia la ruta, y se procedió a la limpieza de tres cruces de calle sobre este mismo tramo.

French

En French, se reemplazaron varios tubos y se taparon pozos, mientras que la motoniveladora municipal intervino en la continuación de la Avenida Mitre (077-2).

Se realizaron repasos y limpieza en el canal que conecta French con “Los Caldenes”, donde se detectaron obstrucciones.

12 de Octubre

Se trabajó en el acceso a la localidad y en el camino “Cacique”, mejorando las condiciones de los caminos.

La retroexcavadora municipal también actuó en el camino “Santa María” hacia Corbett, en colaboración con Vialidad Provincial y Nacional.

Santos Unzué

Se realizaron trabajos en el camino S34 y T65, así como en el camino S33 con la motoniveladora municipal.

Dudignac

Vialidad Provincial y Nacional continuaron con los trabajos en el camino T192, utilizando retroexcavadora, motoniveladora y camiones volcadores.

Morea

La motoniveladora de Vialidad Provincial intervino en el camino P8, que une Dudignac con la localidad de Morea.

Además, Vialidad Nacional continuó con los trabajos en la Ruta Provincial 40 (“camino real”).

Norumbega

Se realizaron trabajos con tractor y máquina de arrastre municipal en la Ruta Provincial 61, mejorando la circulación en este importante acceso.

El Chajá

Se finalizó la obra de contención en El Chajá, con la colocación de un tubo que permitirá habilitar la pasada, facilitando la circulación en la zona.

Estas acciones, que incluyen tanto trabajos de limpieza como de reparación de caminos y canales, son esenciales para mitigar los efectos de la emergencia hídrica en la región. La continuidad de los trabajos es clave para garantizar la seguridad de los habitantes y la conectividad vial en todo el distrito.