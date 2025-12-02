Luchemos por la Vida recibió la Mención de Honor Melvin Jones 2025 del Club de Leones Internacional

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La organización Luchemos por la Vida fue reconocida con la prestigiosa “Mención de Honor Melvin Jones 2025” por el Club de Leones Internacional, en reconocimiento a su destacada vocación de servicio y los importantes aportes que realiza en beneficio de la comunidad.

El acto de premiación fue el pasado 26 de noviembre y se llevó a cabo en el Teatro José Verdi, ubicado en el barrio de La Boca, Buenos Aires.

Este encuentro fue organizado por el Club de Leones de Lanús, Gerli Oeste, y contó con la participación de numerosos miembros y simpatizantes de la organización, quienes celebraron este significativo logro.

La Mención de Honor Melvin Jones lleva el nombre de su fundador, quien fue el pionero en crear esta organización internacional que trabaja incansablemente por el bienestar de las comunidades en todo el mundo. El reconocimiento, otorgado a personas y entidades que se distinguen por su trabajo altruista y solidario, es uno de los más altos que concede el Club de Leones.

El galardón fue recibido por la presidente de Luchemos por la Vida, María Cristina Isoba, quien en su discurso de agradecimiento, expresó su profundo agradecimiento al Club de Leones Internacional por esta valiosa distinción, que representa el compromiso de la organización con las causas sociales y su firme propósito de seguir ayudando a quienes más lo necesitan.

El evento cerró con un emotivo acto de confraternidad y reflexión sobre los valores del servicio a los demás, que son la esencia misma de la labor del Club de Leones y de todas las personas y entidades reconocidas con la Mención de Honor Melvin Jones.

Luchemos por la Vida reafirmó su compromiso con la comunidad y destacó que este reconocimiento no solo es un honor, sino también un estímulo para continuar con su trabajo en pos de una sociedad más justa y solidaria.