La Morosidad en las Expensas: un problema que afecta a propietarios y consorcistas en todo el País

La creciente morosidad en el pago de expensas, especialmente en el mes de diciembre, genera una crisis en los consorcios de todo el país, explicó en el programa ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el Dr. Eduardo Awad.

El presidente de la Asociación de Propietarios Consorcistas de la República Argentina (APCRA), expresó su preocupación por la situación económica que atraviesan los consorcios y los propietarios. Según Awad, muchas personas no pueden cubrir el costo de las expensas, un problema que se ha intensificado especialmente en los últimos meses.

“Estamos viviendo una etapa muy complicada, ya que las expensas han subido mucho. Este mes de diciembre en particular será difícil para los consorcistas, porque el aguinaldo del personal de los edificios aumentará aún más las expensas. En diciembre, históricamente la morosidad también se dispara, y quienes sí pagan se ven obligados a asumir los costos de los que no lo hacen”, explicó el presidente de la APCRA.

Falta de mantenimiento y consecuencias trágicas

La falta de pago de expensas se traduce en la imposibilidad de mantener los edificios. Los consorcios no pueden cubrir los costos de mantenimiento de ascensores, bombas de agua, cableado o paredes, lo que, en ocasiones, deriva en accidentes fatales. Awad recordó un trágico suceso reciente: “Hace poco, un niño de dos años perdió la vida al caer por un hueco de ascensor. Los accidentes de este tipo ocurren todas las semanas, algunos no llegan a trascender, pero son una clara señal de la falta de mantenimiento”.

El impacto de la morosidad no se limita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. “Este es un problema que afecta a todo el país. Las expensas se han vuelto cada vez más altas, y en algunos casos, incluso más costosas que el alquiler mismo de un departamento”, destacó Awad. Según el presidente de la APCRA, hay consorcios que alcanzan expensas de hasta 650.000 pesos mensuales, lo que equivale al valor de un alquiler de un departamento de buena categoría.

La falta de conciencia y participación de los propietarios

Otro de los temas tratados por Awad es la falta de compromiso de los propietarios, quienes muchas veces no asisten a las asambleas y no se involucran en la toma de decisiones sobre cómo se gastan los recursos. “Muchos propietarios prefieren quedarse viendo un partido de fútbol antes que asistir a una asamblea donde se toman decisiones clave sobre el edificio. Luego, se quejan de lo que se decidió en esa asamblea, pero no participaron”, dijo Awad.

El presidente de la APCRA también advirtió que la responsabilidad no solo recae en los administradores, sino que es un problema compartido con los propietarios. “Cada uno de nosotros debe ser consciente de que el dinero que se gasta en las expensas es de los propietarios. Si no lo cuidamos, nadie lo va a hacer”, expresó.

Alternativas y soluciones a la crisis

Awad destacó que algunas alternativas para reducir los costos en los edificios más pequeños incluyen que los propietarios se organicen para realizar tareas de mantenimiento y limpieza por cuenta propia, sin necesidad de contar con personal extra. Sin embargo, en edificios grandes, esto resulta mucho más complejo debido a la cantidad de propietarios y la diversidad de intereses.

“Lo ideal es que en cada edificio se forme una comisión de propietarios responsables que estudie en qué se gastan los recursos y busque maneras de reducir gastos innecesarios, siempre asegurándose de que no se sacrifiquen aspectos esenciales como los seguros de los edificios”, sugirió Awad.

Perspectivas en otros países

En su análisis, Awad también comparó la situación de los consorcios en Argentina con la realidad en otros países. En Europa, por ejemplo, es común que los propietarios asuman tareas de limpieza y mantenimiento, lo que reduce considerablemente los costos. En algunos lugares, como España, las expensas no superan los 200-300 euros mensuales, mucho más accesibles que en Argentina.

La morosidad en el pago de expensas no es un problema aislado, sino un desafío que afecta a una gran parte de la población argentina. Mientras la situación económica sigue complicándose y los costos no dejan de aumentar, es fundamental que los propietarios se comprometan con el mantenimiento de los edificios y busquen soluciones para reducir los gastos sin sacrificar la seguridad.