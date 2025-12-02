Abiertas las inscripciones para “Dejando Huellas” hasta este jueves 4

- Advertisement -

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Dejando Huellas” anunció que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el próximo ciclo educativo. Los interesados tienen tiempo hasta este jueves 4 de diciembre para inscribir a sus hijos.

Las vacantes están disponibles para las siguientes salas:

Lactantes: de 45 días a 1 año.

Deambuladores: 1 año.

Sala de 2 años.

Los requisitos para la inscripción incluyen la fotocopia del DNI del niño o niña y del adulto responsable, el certificado de vacunas completas y un certificado de buena salud.

El CDI atenderá a las familias en su sede ubicada en French entre Saavedra y Mariano Moreno, en los siguientes horarios: lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 12 horas, y miércoles de 13 a 17 horas.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 2317-623861.

El CDI “Dejando Huellas” ofrece un espacio seguro y educativo para el desarrollo integral de los niños y niñas, brindando acompañamiento, aprendizaje y contención desde los primeros meses de vida.