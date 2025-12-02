martes, diciembre 2, 2025
28.9 C
Nueve de Julio
General

Abiertas las inscripciones para “Dejando Huellas” hasta este jueves 4

El Centro de Desarrollo Infantil de Nueve de Julio convoca a los padres a inscribir a sus hijos para el próximo ciclo, con atención los días lunes, martes, jueves y viernes por la mañana, y los miércoles por la tarde

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Dejando Huellas” anunció que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el próximo ciclo educativo. Los interesados tienen tiempo hasta este jueves 4 de diciembre para inscribir a sus hijos.

Las vacantes están disponibles para las siguientes salas:

  • Lactantes: de 45 días a 1 año.

  • Deambuladores: 1 año.

  • Sala de 2 años.

Los requisitos para la inscripción incluyen la fotocopia del DNI del niño o niña y del adulto responsable, el certificado de vacunas completas y un certificado de buena salud.

El CDI atenderá a las familias en su sede ubicada en French entre Saavedra y Mariano Moreno, en los siguientes horarios: lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 12 horas, y miércoles de 13 a 17 horas.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 2317-623861.

El CDI “Dejando Huellas” ofrece un espacio seguro y educativo para el desarrollo integral de los niños y niñas, brindando acompañamiento, aprendizaje y contención desde los primeros meses de vida.

