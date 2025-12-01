La Provincia instala seis nodos para evitar cortes eléctricos y uno alcanza a Nueve de Julio

- Advertisement -

A la espera de un verano con temperaturas extremas y un incremento sostenido en la demanda energética, el Gobierno de Axel Kicillof anunció este lunes la puesta en marcha del “Plan Verano”, una estrategia destinada a reforzar la generación eléctrica en los puntos donde se registran mayores tensiones del sistema durante la temporada estival.

La Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura informó que este operativo, que se realiza por cuarto año consecutivo, apunta a mejorar la calidad del servicio en una veintena de municipios bonaerenses.

Seis nodos de generación temporal

A partir del 15 de diciembre, la Provincia instalará seis unidades de Generación Temporal en nodos claves del sistema de transporte eléctrico. Su ubicación busca no solo fortalecer el suministro local, sino también mejorar la provisión en las localidades vinculadas a cada corredor eléctrico.

Los puntos elegidos son:

Carmen de Areco (4 MW) : reforzará también a Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco.

25 de Mayo (4 MW) : beneficiará a Bragado y 9 de Julio.

9 de Julio (4 MW) : llevará respaldo a Bragado, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen.

Pergamino (5,7 MW) : alcanzará a Rojas, Junín, Colón y Carabajales.

Viamonte (4,2 MW) : dará soporte a Junín, Baigorria, Zavalia, Coronel Eduardo O’Brien, Warnes, El Arbolito y Mariano H. Alfonso.

Mar del Tuyú (2,1 MW): reforzará el Corredor Atlántico, en localidades como General Lavalle, San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar y Villa Gesell.

Para definir estos puntos, la Dirección Provincial de Energía realizó junto a las distribuidoras eléctricas, cooperativas y municipios estudios de cargabilidad sobre las redes de Alta Tensión, identificando los nodos con riesgo potencial de déficit de potencia.

Obras estructurales que ya mejoran el servicio

Además del refuerzo temporal, la Subsecretaría destacó la ejecución de obras de infraestructura que comienzan a modificar el mapa eléctrico bonaerense.

En Mercedes y Bragado, las repotenciaciones realizadas permiten prescindir de los generadores temporales que en otros veranos fueron imprescindibles, mejorando la estabilidad del corredor norte.

A su vez, avanzan obras de Alta Tensión (AT) en Chivilcoy, Guaminí y Quequén, destinadas a fortalecer la red provincial, aumentar la capacidad de transporte con menores pérdidas y mejorar la confiabilidad del suministro.

Obras finalizadas en 2025 y nuevos objetivos

El “Plan Verano” convive con las obras estructurales que se terminaron durante 2025, las cuales ya permiten reducir gradualmente el despliegue de nodos temporales.

Entre los trabajos culminados se destacan las Estaciones Transformadoras de Lincoln y Tres Lomas, y ampliaciones que benefician a San Nicolás, San Antonio de Areco, Saavedra, Mar Chiquita, Mercedes y 25 de Mayo.

Según precisan desde la Provincia, el objetivo es claro: un sistema más robusto, con mayor disponibilidad de potencia, menos pérdidas y menor dependencia de soluciones temporarias durante los picos de demanda del verano.