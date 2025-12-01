Cuenta DNI: promociones en diciembre

- Advertisement -

Con la llegada de diciembre, el mes que incluye Navidad y las fiestas de fin de año, Cuenta DNI renovó las promociones para quienes aprovechan los descuentos de la billetera virtual del Banco Provincia, con un especial para los menores de 17 años.

Los beneficios abarcan rubros esenciales como comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, supermercados y farmacias. También habrá una promo especial en gastronomía exclusiva para jóvenes de 13 a 17 años y 3 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito de Banco Provincia desde la aplicación, en comercios de cercanía que no son del rubro Alimentos.