URGARA: Delegación Nueve de Julio difundió un comunicado en el que reclama recomposición salarial

La Unión Recibidores de Granos y Afines de la República Argentina (URGARA), a través de su delegación de Nueve de Julio, difundió un comunicado en el que expresa preocupación por la situación salarial de los trabajadores del sector de acopio de cereales. El mensaje, firmado por el delegado Diego Santana, señala que los sueldos actuales “no alcanzan para vivir con dignidad” y destaca el impacto de la pérdida de poder adquisitivo en las familias de los empleados.

El comunicado resalta el rol de los trabajadores que se desempeñan en plantas de acopio y en tareas vinculadas al movimiento y control de granos, y sostiene que, pese a su aporte a la cadena productiva, los ingresos no acompañan el costo de vida. En el texto, Santana cuestiona a la Federación de Acopiadores y a CONINAGRO, entidades con las que URGARA mantiene negociaciones, acusándolas de no brindar una oferta acorde a las necesidades del sector.

A lo largo del mensaje, el delegado plantea interrogantes sobre las condiciones laborales y económicas actuales, y hace referencia a las dificultades cotidianas que enfrentan los trabajadores —como el pago de servicios o la compra de alimentos— en un contexto de aumentos generalizados.

La comunicación concluye reafirmando que la organización gremial continuará con sus reclamos en el marco de la negociación salarial, e invita a los trabajadores a mantener la unidad y el acompañamiento durante el proceso.