General

El sector público argentino perdió casi 61.000 puestos de trabajo en 2025: el mayor ajuste se concentra en empresas estatales y administración centralizada

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que, desde la asunción del presidente Milei en diciembre de 2023, la dotación del Sector Público Nacional cayó un 17,7 %, con más de 83 despidos por día, siendo las empresas estatales y la administración centralizada las más afectadas, evidenciando un vaciamiento de funciones del Estado

La gestión del presidente Javier Milei ha implementado una política deliberada de reducción de personal en el Sector Público Nacional, según el informe difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con datos a octubre de 2025. La caída en la dotación de personal alcanza los 60.784 puestos, lo que representa un recorte del 17,7 % respecto a diciembre de 2023, es decir, más de 83 trabajadores despedidos por día.

El análisis muestra que las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de desvinculaciones, seguidas por los organismos descentralizados y centralizados. Sin embargo, en términos proporcionales, la administración centralizada sufrió los recortes más profundos, indicando un vaciamiento de funciones clave del Poder Ejecutivo.

Entre las empresas estatales, el Correo Argentino lidera los despidos absolutos con 5.155 puestos eliminados, seguido por Operadora Ferroviaria S.E. (3.375), Banco Nación (2.069) y Aerolíneas Argentinas (1.887). En términos relativos, la ex Télam sufrió la reducción más drástica, con cerca del 80 % de su personal desvinculado, seguida por ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E.

En la Administración Pública Nacional (APN), que incluye organismos desconcentrados y descentralizados, ARCA perdió 3.220 puestos de trabajo, CONICET 1.964 y ANSES 1.584. Proporcionalmente, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales redujo su planta en un 64 %, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) en un 46,6 % y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en un 43,5 %.

El informe de CEPA advierte que estos recortes no solo implican una pérdida masiva de empleo, sino que también comprometen la capacidad operativa del Estado para cumplir con funciones estratégicas en distintos sectores.

2025.11.30_Informe_Dotaci_oacute_n_de_personal_p_uacute_blico_2025.10_CEPA

