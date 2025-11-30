Bragado debatió sobre planificación hídrica en la Charla “Nodo Bragado” organizada por la UCR

- Advertisement -

En la tarde de este sábado 29, la Unión Cívica Radical de Bragado llevó adelante la Charla “Nodo Bragado”, un encuentro centrado en la realidad hídrica de la región y la importancia de la planificación estratégica. La actividad tuvo lugar en la sede de la Sociedad Italiana y estuvo encabezada por el Ingeniero Hidráulico Pedro de las Barreras, quien compartió un análisis técnico sobre la situación actual y los desafíos que enfrenta el distrito.

Del encuentro participaron la diputada provincial Silvina Vaccarezza, integrantes del Centro de Ingenieros, concejales y referentes políticos de distintos partidos, además de representantes de entidades ruralistas. Se trató de un espacio amplio de intercambio que buscó abordar una problemática que afecta tanto a la producción como a la infraestructura local.

Durante la jornada se destacó que estos temas vienen siendo trabajados desde el Senado Bonaerense, especialmente por la senadora Eugenia Gil, quien también ha impulsado debates vinculados a la emergencia hídrica.

El intercambio con el público —entre quienes se encontraban reconocidos profesionales bragadenses— puso de manifiesto la relevancia de incorporar la planificación en la toma de decisiones, así como la necesidad de aplicar técnicas innovadoras para la evaluación de riesgos y herramientas de pronóstico y alertas tempranas. Según se remarcó, estos recursos permitirían auditar de manera más eficiente las obras proyectadas, garantizando intervenciones más efectivas y sostenibles.

Asimismo, los participantes coincidieron en que “contar con estos mecanismos de seguimiento y observancia posicionaría la toma de decisiones por delante de los problemas a resolver”, subrayando la importancia de anticiparse a los fenómenos climáticos y fortalecer la gestión hídrica en todo el territorio.

La actividad dejó abierta la posibilidad de nuevos encuentros y líneas de trabajo conjunto, con el objetivo de avanzar hacia una agenda hídrica moderna y basada en evidencia técnica.