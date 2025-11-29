Reconocimiento a Legisladores sobrevivientes de 1983: Héroes de la Democracia y Promotores de Leyes Históricas

- Advertisement -

En una emotiva ceremonia realizada este miércoles, el Círculo de Legisladores otorgó un diploma de reconocimiento a los 27 legisladores sobrevivientes de la legislatura de 1983. Entre los homenajeados se encuentra Juan José Cavallari, convecino de Nueve de Julio, quien junto a sus colegas fue parte fundamental del regreso a la democracia en Argentina y dejó una huella imborrable en la historia política del país.

De un total de 129 legisladores que conformaron la cámara en aquel entonces, solo 27 siguen vivos para contar la historia de cómo lucharon por la justicia y la democracia en momentos críticos para la nación. Su trabajo durante la restauración democrática fue esencial, no solo para asegurar el juzgamiento de las Juntas Militares responsables de la dictadura, sino también para la aprobación de leyes trascendentales para la sociedad argentina.

Entre las leyes más destacadas aprobadas por estos legisladores se encuentran la ley de Patria Potestad Compartida, la legalización del aborto, la creación del Congreso Pedagógico, la Reforma al Código Militar, y la creación del Programa Alimentario Nacional, que ha sido premiado internacionalmente. Además, estos legisladores fueron clave en la firma del Tratado con Italia y el Pacto de San José de Costa Rica, compromisos internacionales que marcaron un antes y un después en la política exterior argentina.

El diploma entregado por el Círculo de Legisladores no solo reconoce su trabajo legislativo, sino también su valentía al afrontar situaciones límites y difíciles, defendiendo siempre los principios democráticos y los derechos humanos en un contexto político y social extremadamente complejo.

En sus discursos de agradecimiento, los legisladores sobrevivientes reflexionaron sobre el peso histórico de su tarea y la importancia de seguir defendiendo la democracia. “Este reconocimiento es un testimonio de lo que significó nuestra lucha por la democracia y por un futuro mejor para todos los argentinos”, expresó Cavallari, uno de los homenajeados, quien destacó especialmente la importancia de seguir promoviendo leyes que fortalezcan los derechos y la justicia social.

Con este acto, el Círculo de Legisladores no solo rindió homenaje a los 27 sobrevivientes, sino también a todos aquellos que participaron en la restauración democrática, dejando un legado de leyes fundamentales que siguen vigentes y continúan beneficiando a las futuras generaciones.