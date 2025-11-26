El reto de diciembre: cansancio acumulado y la meta final

- Advertisement -

Llega diciembre y la sensación casi universal de agotamiento. No es solo el cuerpo, la mente también siente el peso de once meses de plazos, proyectos y desafíos. Es el temido “cierre de año”, un periodo que combina la necesidad de terminar tareas pendientes, soportar el maratón de juntadas, y la urgencia de planificar el futuro.

Sin embargo, este tramo final es vital. No solo se trata de terminar, sino de cerrar con intención, transformando ese cansancio en un impulso para el siguiente ciclo.

Para gestionar la energía y el tiempo en este periodo crítico, podemos recurrir a las enseñanzas de autores en desarrollo personal, uno de mis favoritos es Robin Sharma, quien insiste en que la calidad de nuestro desempeño se define por la calidad de nuestros hábitos diarios.

La Ley del 1 % (De El Club de las 5 de la Mañana)

En su best seller “El Club de las 5 de la Mañana”, Sharma enfatiza la “Ley del 1 %”. Esta ley establece que mejorar tan solo un 1 % cada día en un área clave, ya sea una habilidad o un hábito, resulta en una mejora del 365 % al cabo de un año.

Consejo de cierre de año: En lugar de intentar abordar todos los pendientes de golpe y caer en el agotamiento, enfocarse en aplicar este 1 % de mejora en una única tarea crucial por día. El progreso lento y constante combate la sensación de agobio y garantiza que las tareas se completen con calidad, incluso aunque estés cansado.

Dejar un Legado (De El Monje que vendió su Ferrari)

Una de las ideas centrales de “El Monje que vendió su Ferrari” es que la vida debe vivirse con propósito. Para Sharma, el cansancio se mitiga cuando el trabajo tiene un significado.

Consejo de cierre de año: Dedica tiempo a la reflexión profunda. Pregúntate: ¿Qué impacto quiero dejar con mi trabajo de este año? ¿Qué he aprendido que servirá a otros?

La Protección de tu “Yo Héroe” (De Audaz, Productivo y Feliz)

Sharma también subraya la necesidad de proteger tu potencial del “Yo débil” que cae a las distracciones y la mediocridad. El libro “Audaz, Productivo y Feliz” nos invita a ser héroes de nuestra propia vida.

Consejo de cierre de año: En el último tramo, las distracciones (redes sociales, reuniones innecesarias, chismes) son especialmente tentadoras. Practica el “No”. Si una actividad no contribuye a tu bienestar, elimínala.

El cierre de este año es una oportunidad para transformar el agotamiento en enfoque. Ponerse en primer lugar, y no solo cumplir tareas pendientes. Te deseo lo mejor y nos encontramos en la próxima nota de Cadena Nueve.