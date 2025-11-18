Emoción total en Junín: triunfos contundentes, un bicampeón anticipado y un final de temporada que promete pura adrenalina

El Turismo Promocional cumplió con creces en su regreso al Autódromo Eusebio Marcilla de Junín, donde el noveno capítulo del año dejó estrenos triunfales, definiciones anticipadas y un clima de expectativa total rumbo al cierre del campeonato.

Clase 1: debut soñado para Bruno Di Nucci

La jornada comenzó con una actuación contundente del piloto de General Pinto, Bruno Di Nucci, quien debutó en la Clase 1 replicando la senda ganadora de su hermano, reciente campeón 2025. Desde los entrenamientos matutinos, donde fue el más rápido, hasta la clasificación y la serie, Di Nucci dominó con autoridad.

En la final, disputada pasadas las 16:20, su Ford Fairlane se mostró firme y confiable rumbo a una victoria de punta a punta.

El podio lo completaron Denis Raparo (Teodelina) y Ariel Managó (Carlos Tejedor), protagonistas de un fin de semana altamente competitivo.

Con el campeonato ya definido, el atractivo se centra ahora en la lucha por el subcampeonato, que llegará abierto a la última fecha.

Clase 2: espectáculo puro y un bicampeón anticipado

La Clase 2 volvió a demostrar su notable crecimiento, reuniendo casi veinte autos y brindando el show más vibrante del día. La mañana inició con el mejor registro del piloto de 25 de Mayo, Pablo Lascano, aunque la clasificación quedó en manos del campeón defensor, Franco Legnoverde, quien ratificó la contundencia mostrada durante toda la temporada.

Las series fueron vertiginosas: Legnoverde ganó la primera tras una intensa lucha, mientras que Gaspar Patti (Los Toldos) se impuso en la segunda con un ritmo demoledor.

La final mantuvo al público pegado al alambrado. En la última vuelta, Patti ejecutó la maniobra perfecta para quedarse con el triunfo, escoltado por Fabio Silvani.

El tercer puesto le alcanzó a Franco Legnoverde para consagrarse bicampeón de la categoría, una fecha antes del final.

La pelea por el subcampeonato, en cambio, seguirá abierta hasta la definición.

Clase 3: Rinaldi vuelve a ganar y se enciende la lucha por el título

La actividad de la Clase 3 comenzó cerca de las 9:30, con un sólido Marcelo Alonso dominando entrenamientos y clasificación. La serie entregó uno de los momentos más atractivos del día, con un intenso duelo entre Carlos González (9 de Julio) y Germán Rinaldi, que terminó con victoria de González.

La final mantuvo la tensión: los tres líderes intercambiaron maniobras en un desenlace electrizante que dejó a Germán Rinaldi como vencedor. Con este resultado, la categoría llegará a la última carrera con dos candidatos definidos: Rinaldi y Franco González, quienes dirimirán el título mano a mano.

Un cierre de campeonato para no perderse

Con algunas coronas ya definidas y otras al rojo vivo, el Turismo Promocional atraviesa un fin de temporada apasionante. Lo vivido en Junín reflejó crecimiento en el parque automotor, competitividad en todas las clases y un público que acompañó en gran número.

De cara a la fecha coronación, ya confirmada para el 14 y 15 de diciembre, aún no se anunció el escenario oficial, aunque todo indica que el trazado de 9 de Julio sería el elegido.

Pase lo que pase, la definición promete emociones fuertes hasta la última vuelta.