Atlético pone en marcha la organización del próximo Torneo de Verano

Con la proximidad de la temporada veraniega, el Club Atlético ya trabaja en todos los preparativos para una nueva edición del tradicional Torneo de Futsal, uno de los eventos deportivos más convocantes del verano en nuestra ciudad. La competencia, que año tras año reúne a cientos de espectadores, se ha consolidado como un verdadero espectáculo familiar que combina deporte, entretenimiento e infraestructura de primer nivel.

El éxito del certamen se refleja en la masiva concurrencia que colma el Gimnasio “Ernesto Báncora” cada noche de juego. El espacio cuenta con amplias tribunas que permiten una excelente visión del campo, un moderno tablero electrónico que marca los resultados y tiempos de partido, y todos los servicios necesarios: cantinas con parrillas en ambos extremos del gimnasio y sanitarios adecuados para el público.

Durante las últimas ediciones, el torneo sumó un atractivo adicional: la presencia de un disc jockey encargado de animar cada jornada con música, juego de luces y presentación individual de los jugadores, convirtiendo cada encuentro en una experiencia completa con un estilo profesional y accesible para toda la familia.

Otro punto destacado es la participación de jugadores de primera división, cuya presencia —en cupos limitados— eleva el nivel competitivo y atrae aún más espectadores. La garantía de que cada partido será dirigido por dos árbitros oficiales de la Liga aporta además un marco de seriedad y transparencia deportiva.

En relación con la inscripción, la Comisión Directiva del Club anunciará próximamente la fecha de apertura y los aranceles. Mientras tanto, el interés ya comenzó a sentirse: varios equipos se han comunicado para consultar y reservar su lugar, anticipando una edición que promete ser nuevamente un gran éxito.