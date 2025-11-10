Mariano Navone debuta en el Challenguer de Montevideo

- Advertisement -

El Uruguay Open 2025, que se juega sobre canchas de tierra batida, es uno de los torneos más importantes del circuito ATP Challenger Tour, con categoría 100, y repartirá 160.000 dólares en premios. La competencia se extenderá hasta el domingo 16 de noviembre, jornada en la que se coronará al campeón individual. El torneo contará con la participación de 32 jugadores en el cuadro de singles y 16 parejas en dobles.

El evento arrancó este domingo con la fase clasificatoria, que contó con una jornada de entrada gratuita, mientras que el cuadro principal dará inicio este lunes 10 de noviembre. Entre los favoritos del torneo se encuentra el argentino Sebastián Báez, actual número 45 del mundo, quien parte como el principal candidato al título. Báez buscará su segunda corona en Montevideo tras un exitoso 2024 en el que conquistó el ATP 500 de Río de Janeiro.

Por su parte, Mariano Navone, ubicado en el puesto 74 del ranking ATP, se presenta como una de las grandes promesas del tenis argentino. Su participación en este torneo será clave para continuar escalando en el ranking, y su primer desafío será frente a su compatriota Santiago Rodríguez Taverna, un rival de gran nivel que también viene de destacarse en el circuito Challenger.

El Uruguay Open 2025 no solo será una oportunidad para ver en acción a figuras consagradas como Sebastián Báez y el defensor del título, Tristán Boyer, sino también para disfrutar del talento de jóvenes promesas como Emilio Nava (EE.UU.) y Carlos Taberner (España), quienes buscarán sorprender en esta edición.

El torneo también contará con la participación de otros argentinos como Román Andrés Burruchaga, Juan Pablo Ficovich, y Facundo Díaz Acosta, entre otros. En total, serán 32 los jugadores que lucharán por el título en singles, con dos Wildcards ya confirmados, incluyendo al uruguayo Franco Roncadelli.