General

ARBA prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 del impuesto Inmobiliario Rural

Mantiene el beneficio del 10% por débito automático.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires informó que prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la última cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, originalmente previsto para el 12 de noviembre.
La decisión, publicada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia, garantiza que quienes estén al día con el fisco mantengan el beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático.
Además, también se modificó la fecha de la cuota 2 del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas cuyo vencimiento original era el 13 de noviembre y pasó para el 11 de diciembre de 2025.

