Juan Pablo Boufflet: ‘El trabajo conjunto con Nación y Provincia marca un antes y un después para Nueve de Julio'”

El Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Nueve de Julio, Juan Pablo Boufflet, brindó detalles sobre las acciones que se están llevando a cabo en el distrito para enfrentar las consecuencias de las intensas lluvias e inundaciones que han afectado a la región en las últimas semanas.

Durante una entrevista en Despertate Cadena Nueve, Boufflet destacó la relevancia de la colaboración interinstitucional que se ha establecido entre el municipio, la provincia y la Nación, con la finalidad de coordinar esfuerzos para enfrentar la emergencia y comenzar la recuperación de la infraestructura afectada. En particular, el secretario subrayó que el municipio de 9 de Julio ha logrado un hito histórico al conformar una mesa de trabajo que reúne a técnicos, funcionarios de distintos niveles de gobierno y representantes del sector rural.

“Es un trabajo en conjunto muy importante, no solo por lo que se hace en el día a día, sino también porque estamos pensando en el largo plazo. La recuperación no termina en unos meses, sino que es un proceso que va a llevar tiempo, y estamos comprometidos a seguir avanzando”, expresó Boufflet, quien también destacó el liderazgo de la intendenta María José para gestionar la emergencia y coordinar todas las acciones necesarias.

En cuanto a las zonas más afectadas, el secretario informó que, aunque la situación de los caminos sigue siendo crítica en algunos puntos, especialmente en localidades como Morea, ya se han logrado avances significativos en la limpieza de más de 250 km de canales. Sin embargo, el desafío persiste, ya que varios puentes y caminos continúan afectados, como es el caso de Corvet, donde el acceso principal se ha visto comprometido tras el colapso de un puente.

Boufflet también se refirió al trabajo realizado por los equipos de la Dirección de Hidráulica de la Provincia y de Vialidad Nacional, quienes han colaborado con maquinaria especializada para mejorar la transitabilidad de los caminos más dañados. Según el secretario, la maquinaria de Vialidad Nacional comenzará a llegar el próximo lunes para seguir con los trabajos en las zonas más afectadas.

El funcionario destacó la solidaridad de la comunidad y la importante colaboración del sector privado, que ha ofrecido maquinaria, terrenos y recursos para agilizar las tareas de recuperación. “Muchas personas se han acercado para poner a disposición sus campos, maquinaria e incluso electricidad para poder recibir a los operativos y ayudar en lo que sea necesario”, comentó Boufflet, visibilizando el apoyo de la comunidad a los esfuerzos del municipio.

Por último, el secretario de Obras y Servicios Públicos se refirió a la reunión que se realizó en el Concejo Deliberante, en la que participaron técnicos y funcionarios de Nación y Provincia. Este encuentro, con la presencia también de productores rurales y representantes de diversas entidades, fue considerado como un símbolo de unidad para encontrar soluciones a la crisis que atraviesa la región. Boufflet expresó su esperanza de que este modelo de trabajo en equipo se replique en otras áreas y se mantenga incluso después de la emergencia.

“Hoy estamos con la mirada puesta en la recuperación de caminos, pero también mirando más allá, a largo plazo, para construir una infraestructura más sólida que nos permita estar mejor preparados para futuras emergencias”, concluyó el secretario.

Acciones que continúan: