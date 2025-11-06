Esteban ‘Tete’ Naudín: ‘Es fundamental que Nación, Provincia y Municipio trabajen unidos en esta crisis ya que todos son necesarios”

La crisis hídrica que afecta a Nueve de Julio y otras localidades de la región ha puesto de manifiesto la necesidad de una acción urgente y coordinada entre los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, junto a la emergencia hídrica, el municipio también avanza en un proyecto fundamental para el bienestar y la seguridad de los ciudadanos: el transporte escolar.

El concejal Tete Naudín, quien ha estado impulsando la iniciativa desde su bloque, destacó que la reciente aprobación del proyecto de transporte público escolar es un paso importante en la resolución de los problemas de tránsito que enfrentan los estudiantes en horarios de entrada y salida de los colegios. “Es una solución que nació desde la realidad de las familias nuejuliences, desde las charlas con los padres y con expertos en tránsito. Necesitamos darles a los chicos una alternativa segura para llegar a la escuela, especialmente en días de mal tiempo”, expresó Naudín.

La medida ha sido recibida con entusiasmo por la comunidad local, que ve en ella no solo una respuesta a los problemas de tránsito, sino también una inversión en la educación de los jóvenes. Los concejales de todos los bloques, incluyendo aquellos del oficialismo, respaldaron la propuesta, lo que abre la puerta a su implementación en el corto plazo.

Por otro lado, la crisis hídrica ha generado un devastador impacto económico y social en Nueve de Julio. Desde la inundación de más de 2 millones de hectáreas hasta la pérdida de cosechas y la paralización de la actividad productiva, la situación se ha vuelto insostenible para muchas familias rurales. Ante este panorama, el gobierno nacional ha respondido a los llamados de la intendenta María José Gentile y los productores, activando una mesa de coordinación con la presencia de funcionarios nacionales.

En un acto que refleja el compromiso del gobierno nacional con la región, se espera la llegada de la ministra de Desarrollo Social, Patricia Bullrich, acompañada de otros funcionarios, para discutir las medidas que aliviarán la crisis. La visita, prevista para este sábado, traerá consigo un plan de acción en conjunto con la provincia y el municipio, con el objetivo de mitigar los efectos del desastre y trabajar en soluciones estructurales para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

“Es fundamental que Nación, Provincia y Municipio trabajen unidos en esta crisis. Todos son necesarios. Lo que está en juego es el futuro de Nueve de Julio y la región”, destacó Naudín, quien también resaltó la importancia de mirar hacia adelante con optimismo, más allá de las diferencias políticas.

Con estos avances, tanto en el área educativa como en la emergencia hídrica, los nuejuliences mantienen la esperanza de que, a pesar de las dificultades, el trabajo conjunto entre las distintas esferas de gobierno podrá brindar respuestas efectivas y duraderas a los problemas de la comunidad.