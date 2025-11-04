Navone no pudo continuar su racha y cayó en su debut en Lima ante Murkel Dellien

- Advertisement -

Mariano Navone no logró extender su gran momento en el circuito Challenger. El tenista de Nueve de Julio, campeón el domingo pasado en el mismo escenario limeño, sufrió una temprana eliminación al caer ante Murkel Dellien por 2-6 y 6-7 (2) en su estreno en el Challenger de Lima II.

El argentino, primer preclasificado y máximo favorito al título, no pudo sostener el nivel que lo llevó a levantar el trofeo en el Club Los Inkas y se despidió en su primer partido en el Club Terrazas de Miraflores.

Dellien, número 265 del mundo y surgido desde la qualy, sorprendió con un juego sólido y aprovechará el impulso para medirse en la siguiente ronda con el ganador del duelo entre Juan Bautista Torres (381°) y Juan Carlos Prado (226°), también de Bolivia.

Pese a la derrota, Navone continúa consolidando su mejor temporada profesional, en la que ya conquistó dos títulos Challenger y trepó hasta el top 80 del ranking mundial.