Mariano Navone, el orgullo de Nueve de Julio, inicia otro desafío en Lima ante el boliviano Murkel Dellien

El bonaerense de Nueve de Julio, reciente campeón en la capital peruana, enfrentará al boliviano Murkel Dellien en su estreno. El número 74 del mundo encabeza una numerosa legión argentina con diez jugadores en el cuadro principal.

Mariano Navone atraviesa el mejor momento de su carrera y no quiere detener su impulso. El tenista nacido en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, vuelve a competir esta semana en el Challenger de Lima, donde intentará repetir el título que conquistó el domingo pasado en la misma ciudad.

El bonaerense, actualmente 74° del ranking ATP, se consagró hace apenas unos días en las canchas de polvo de ladrillo del Club Los Inkas, tras superar en tres sets al italiano Marco Cecchinato (ex 16° del mundo). Ahora, el circuito Challenger continúa en el Club Terrazas de Miraflores, donde Navone parte como primer preclasificado y máximo candidato a defender la corona.

En su debut, Navone se medirá este martes 4 con el boliviano Murkel Dellien (244°), proveniente de la clasificación. En caso de avanzar, su próximo rival saldrá del cruce entre Juan Bautista Torres (381°) y otro boliviano, Juan Carlos Prado (226°).

A sus 24 años, el jugador de Nueve de Julio está viendo los frutos de su decisión de regresar al circuito Challenger para recuperar ritmo y confianza. En las últimas semanas acumuló grandes resultados: fue cuartofinalista en Costa do Sauípe y campeón en Lima, conquistando así su octavo título en la categoría.

La legión argentina en el certamen peruano es amplia: junto a Navone aparecen nombres como Román Burruchaga, Alex Barrena, Genaro Olivieri, Federico Gómez, Mariano Kestelboim, Nicolás Kicker, Gonzalo Villanueva y Lautaro Midón, entre otros.

Midón fue el primero en salir a la cancha, aunque no pudo avanzar: cayó en el debut ante el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva por 7-6(4) y 6-3.

El certamen se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre, y promete ser una nueva oportunidad para que el tenis argentino siga sumando protagonismo en el circuito sudamericano.