Mariano Navone ganó el Challenger de Lima: derrotó a Marco Cecchinato en una gran final

Mariano Navone continúa mostrando su solidez y se convirtió en el ganador del Challenger de Lima al derrotar en la final al experimentado italiano Marco Cecchinato 6-4, 5-7 y 6-4.

En su camino hacia el título, Navone, quien se encuentra actualmente en el puesto 86 del ranking ATP, no ha cedido oportunidades. El nuevejuliense jugó con decisión, dominio, conocimiento del terreno y entisiasmo. Sin embargo, se decayó en segundo set.

El partido, que se disputó en las canchas de polvo de ladrillo del club Los Inkas en Lima, se resolvió en dos horas y 41 minutos.

El primer set fue equilibrado, con intercambios intensos, pero Navone aprovechó un quiebre de servicio en el décimo game para llevarse el parcial 6-4. En el segundo set, el argentino mostró su superioridad, controlando el juego desde el inicio, sin embargo decayó en el rendimiento y el italiano de a poco, sin mostrar superioridad se fue acercando y cerró el parcial 5-7 , ante una desconcentración del nuevejuliense.

Y ya en el tercer set, otra vez, Mariano comenzó a elevar el nivel que lo llevó a esta final y tras una imporante remontada alcanzó la victoria, tan esperada. Navone ganó el torneo desde el primer partido, motrando su buen nivel que lo caracteriza.

Navone, originario de Nueve de Julio, provincia de Buenos Aires, se formó en la Escuela de Tenis del Club Atlético y comenzó a jugar al tenis a los 5 años. Este resultado en Lima llega como una recompensa a su gran nivel de juego, que ha exhibido a lo largo de la semana. En la primera ronda, superó a su compatriota Genaro Olivieri por 6-3 y 6-1; luego, derrotó al español David Jorda Sanchis por 6-4 y 6-0, y en cuartos de final se impuso claramente a Alex Barrena por 6-0 y 6-3.

Ahora, Navone se midió ante un veterano del circuito como Marco Cecchinato, quien llegó a la final tras una dura victoria ante el estadounidense Tristan Boyer, en un partido que se extendió por más de dos horas y media, con un marcador final de 7-6 (7), 3-6 y 6-3. Cecchinato, actual 262° del mundo, ha sido un especialista en tierra batida y su logro más destacado fue alcanzar las semifinales de Roland Garros en 2018, cuando se ubicó en el puesto 16 del ranking ATP.

Ahora, Navone, tambien, con experienca en polvo de ladrillo, como se formó en su ciudad natal, consolidó su buen final de temporada en este Challenger de Lima.

La final la ganó con solvencia y teminó con alegría y gran confianza.